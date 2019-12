Ulkomaat

Saksan sosiaalidemokraattien uho lähteä hallituksesta vaimenee

Berliini

Saksan

Eskenin

Syitä

CDU:ta

SPD:n

Jos

sosiaalidemokraatit valitsivat jäsenäänestyksessään puolueen uudeksi johtajiksi kaksikon Saskia Eskenin ja Norbert Walter-Borjansin ennen kaikkea siksi, että nämä kannattivat nopeita jäähyväisiä hallitusyhteistyölle Saksan kristillisdemokraattien kanssa.Esken ja Walter-Borjans äänestetään virallisesti puolueen johtoon perjantaina Berliinissä alkavassa SPD:n puoluekokouksessa. Tällä viikolla halut jättää hallitus ovat kuitenkin hyytyneet huomattavasti. Myös vaatimukset siitä, miten liittokansleri Angela Merkelin johtaman hallituksen ohjelmaa pitäisi muuttaa, ovat maltillistuneet.ja Walter-Borjansin voitto jäsenäänestyksessä viime lauantaina oli todellinen yllätys. Pari päihitti niukasti Saksan valtiovarainministerin Olaf Scholzin ja tämän parin Klara Geywitzin.Tulos oli monelle muullekin kuin varakansleri Scholzille šokki. Myös kristillisdemokraatit hätkähtivät. Kysymys kuuluu, kaataako SPD:n uusi johto ensi töikseen Saksan hallituksen.Johtajakamppailun hävinneeseen Scholziin henkilöityi hallitusyhteistyön puolustaminen. Scholzin mielestä vain hallituksessa puolue voisi vaikuttaa Saksan suuntaan, ja vastuusta perääntyminen veisi puolueen uskottavuudelta viimeisetkin rippeet.Nyt samaa mieltä näyttäisi olevan myös uusi johtokaksikko.sille, miksi Eskenin ja Nowaboksi kutsutun Walter-Borjansin hallituksenkaatohalut ovat maltillistuneet, on toki monia.SPD:n kannatus on historiallisen alhaalla ja puolue on jakautunut. Toinen puoli arvostelee puoluetta siitä, että se on hallituksessa, toinen siitä, että se aikoo lähteä hallituksesta. Joka tapauksessa se, miten tyytymätön puolue on kaikkeen, missä on mukana, syö entisestään sen kannatusta, vaikka periaatteessa SPD on saanut Merkelin hallituksessa läpi sosiaalidemokraateille hyvin keskeisiä päätöksiä. Viimeisimpiin kuuluu kompromissi peruseläkkeiden nostosta.Uudet johtajat esittivät kampanjansa aikana useita uusia vaatimuksia hallitusohjelmaan. Nyt he ovat sen edessä, että hallitusohjelma on yhteinen CDU:n kanssa.Alun perin Eskenin ja Walter-Borjansin vaatimuksiin kuului minimipalkan nostaminen 12 euroon tunnilta ja liikenteen hiilidioksidi­päästökaupan pohjahinnan nosto 10 eurosta 40 euroon sekä valtion investointien mittava kasvattaminen. Näistä vaateista ei ole tällä viikolla enää niin puhuttu.CDU:n puoluejohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer on sanonut, etteivät hallituskumppanin johtajavaihdokset avaa hallitusohjelmaa. Kramp-Karrenbauer sanoo myös, ettei demareille tärkeä peruseläkeuudistus toteudu, jos SPD lähtee hallituksesta.demarien uusi johtajaduo huolestuttaa. Uudet vaalit tulisivat kristillisdemokraateille liian aikaisin.Sekä SPD että CDU ovat kannatuksensa kanssa vakavissa ongelmissa. Vaikka CDU vaihtoi puoluejohtajaa jo vuosi sitten, puolueella ei ole Merkelille itsestään selvää seuraajaa kansleriksi. Kramp-Karrenbauer haluaa kansleriksi, mutta puolue ei ole yhtenä rintamana hänen takanaan.Uudet vaalit olisivat kova paikka myös varsin kokemattomille kampanjoijille Eskenille ja Walter-Borjansille.uudet johtajat ovat äänestäjille kovin tuntemattomia. Walter-Bojans, 67, on entinen Nordrhein-Westfalenin osavaltion valtiovarainministeri, joka ei koskaan ole johtanut yhden yhtä vaalikampanjaa. Esken, 58, on kansanedustaja ja tunnettu lähinnä siitä, että kuuluu puolueen vasemmistosiipeen. Ministerikokemusta hänellä ei ole osavaltiopolitiikasta.Eskenin ja Walter-Borjansin puheita hallituksesta lähdöstä pehmentää myös se, että jäsenäänestyksen jäljiltä SPD on kovin hajallaan. Puolue olisi ensin saatava hitsattua taas yhteen.Mutta jos uusi johto vie ensitöikseen SPD:n ulos hallituksesta, Saksalla on mitä todennäköisimmin edessä uudet vaalit. Merkelin hallitus voisi jonkin aikaa jatkaa vähemmistöhallituksena – ja myös demarien tuella.Vähemmistöhallituksen todennäköisyyttä heikentää se, että Saksan EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa. Sisäpoliittinen peli veisi liikaa aikaa ja huomiota EU:n johtajalta.hallitusyhteistyö päättyy eikä Merkel saa koottua uutta enemmistöhallitusta vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n tuella, päättyy myös Merkelin aika Saksan johdossa.CDU:lla ei ole kuitenkaan tarjota äänestäjille ketään todella uskottavaa kanslerikandidaattia.Kummankin Saksan suuren – tai entisen suuren – kansanpuolueen johtajuus on yhä hukassa. Uudet vaalit hyödyttäisivät eniten CDU:n ja SPD:n pitkän valtakauden haastajia, vihreitä ja kansalliskonservatiivista ja osin äärioikeistolaista Vaihtoehto Saksalle -puoluetta eli AfD:tä.