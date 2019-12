Elon Muskin oikeuteen haastama sukeltaja kieltäytyy pyytämästä anteeksi, tyrmäsi Muskin avuntarjouksen alatyylisesti

Ulkomaat

ja perustajan Elon Muskin vastapuoli astui torstaina illalla Suomen aikaa oikeuden eteen Los Angelesissa. Tapaus liittyy kommenttiin, jonka Musk julkaisi luolaan jumiin jääneiden thaimaalaispoikien pelastusoperaatiossa auttaneesta brittisukeltajasta kesällä 2018.Oikeudenkäynnin keskiössä on viestipalvelu Twitterissä käyty riita, jossa Musk kutsui sukeltaja Vernon Unsworthia ”pedofiiliksi” (pedo guy) sittemmin poistamassaan Twitter-julkaisussa. Musk ei tarkentanut väitettään tai esittänyt sille todisteita. Häntä syytetään kunnianloukkauksesta, kertoo uutistoimisto Reuters., kun Elon Musk tarjosi omaa minisukellusvenettään avuksi poikien pelastusoperaatioon. Vernon Unsworth kommentoi tarjousta uutiskanava CNN:n haastattelussa kutsumalla sitä ”pr-tempuksi” ja toteamalla alatyylisesti ja kivuntuottamiseen viitaten, mihin Musk voi laittaa sukellusveneensä. Unsworth on kieltäytynyt pyytämästä anteeksi omia kommenttejaan.”Loukkaukseni kohdistui sukellusveneeseen eikä herra Muskiin henkilökohtaisesti”, Unsworth sanoi oikeudessa torstaina Reutersin mukaan. ”En oikein tiedä miten minun pitäisi pyytää anteeksi. Se oli mielipiteeni silloin, ja on edelleen.”Kunnianloukkaus­oikeudenkäynnissä haetaan toistaiseksi määrittelemätöntä korvausta Muskin kolmesta twiitistä. Niistä ensimmäisessä Musk kyseenalaisti Unswortin roolin pelastusoperaatiossa, seuraavassa hän kutsui sukeltajaa pedofiiliksi ja kolmannessa Musk kirjoitti edellisestä twiitistä kysyneelle lyövänsä vetoa, että asia on totta.sanoi oikeudessa että Muskin twiitit jättivät hänelle nöyryytetyn ja likaisen olon.Aiemmin kuluneella viikolla oikeudessa kuultu Musk pyysi Unsworthilta twiittejään anteeksi ja kertoi, ettei todellisuudessa usko, että Unsworth olisi pedofiili. Musk kertoi, että twiitit olivat harkitsematon reaktio tilanteeseen, jossa hän oli katsellut Unsworthin antamaa haastattelua. Musk kertoi myös olleensa tuohon aikaan erittäin stressaantunut yhtiönsä Teslan tilanteesta.Mikäli Unsworth aikoo voittaa oikeusjutun, hänen pitäisi pystyä todistamaan, että Musk on toiminut piittaamattomasti julkaistessaan hänestä ilmeisen valheen. Unsworthin ei kuitenkaan tarvitse osoittaa erikseen, että Musk olisi toiminut pahantahtoisesti. Se olisi Unsworthille Reutersin mukaan vielä vaikeampaa.julkaissut anteeksipyynnön jo aiemmin myös Twitterissä sen jälkeen, kun Teslan osakkeen arvo oli pudonnut neljä prosenttia. Anteeksipyynnön jälkeen osakekurssi korjautui. Musk kuitenkin toisti pedofiliaväitteen amerikkalaisen verkkojulkaisun Buzzfeedin toimittajan kanssa käymässään viestinvaihdossa.Elon Muskilla on Twitterissä noin 30 miljoonaa seuraajaa. Se takaa huomattavan näkyvyyden muun muassa sähköautoja valmistavalle Teslalle, joka ei mainosta tuotteitaan lainkaan perinteisin menetelmin.