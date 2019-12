Joe Biden ja kampanjatilaisuuteen osallistunut mies ajautuivat sanaharkkaan Ukraina-väitteistä – Biden hermostui miehelle, joka kutsui häntä liian vanhaksi

Ulkomaat

Joe Biden ja kampanjatilaisuuteen osallistunut mies ajautuivat sanaharkkaan Ukraina-väitteistä – Biden hermost

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiivastunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biden