Jalokiviliikkeen ryöstöstä epäillyt kaappasivat UPS-jakeluauton Floridassa, neljä kuoli mittavan takaa-ajon päätteeksi

Ulkomaat

Jalokiviliikkeen ryöstöstä epäillyt kaappasivat UPS-jakeluauton Floridassa, neljä kuoli mittavan takaa-ajon pä

Floridassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takaa-ajo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 6.12. kello 10.05: Toisin kuin uutisessa ja sen otsikossa aiemmin virheellisesti kerrottiin, epäillyt kaappasivat UPS:n jakeluauton, eivät rekkaa.