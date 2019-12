Lumimyrskyn kouriin jäänyt brittiläinen nainen onnistuttiin elvyttämään, vaikka hänen sydämensä oli pysähtyneenä kuusi tuntia

Ulkomaat

Lumimyrskyn kouriin jäänyt brittiläinen nainen onnistuttiin elvyttämään, vaikka hänen sydämensä oli pysähtynee

Lääkärit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy