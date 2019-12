Ulkomaat

HS-analyysi: Saksan demarien uusi johtokaksikko käänsi heti takkinsa

Berliini

Saksan

Oikeastaan

Merkelin

Sisäinen taistelu on jymähtänyt kysymykseen siitä, jäädäkö vai lähteä hallituksesta.

Uutta johtokaksikkoa

SPD:n

Saksan

Omien

Eskenin

sosiaalidemokraattien SPD:n puoluekokous äänesti perjantaina uudeksi johtokaksikoksi puolueen hallitustaivalta kärkkäästi arvostelleet Saskia Eskenin ja Norbert Walter-Borjansin.Puoluekokous vahvisti omassa äänestyksessään jäsenäänestyksen tuloksen. Kummallekaan ei enää ollut vastaehdokkaita. Esken sai äänestyksessä puolelleen 75,9 ja Walter-Borjans 89,2 prosenttia puoluekokousedustajista. Tulosta he voivat pitää hyvänä.uuden johtokaksikon olisi tarkoitus aloittaa puolueessa uusi aikakausi. Näin ei kuitenkaan ainakaan heti käy.Uudet johtajat ovat heti uskottavuusongelmissa. Esken ja Walter-Borjans luopuivat ensi töikseen puoluejohtajakamppailun keskeisimmästä teemastaan, siitä että sosiaalidemokraattien olisi jätettävä liittokansleri Angela Merkelin hallitus ja yhteistyö kristillisdemokraattien kanssa.Myös puoluekokouksen kulku järjestettiin niin, ettei kokouksessa äänestetty suoraan hallituksessa jatkamisesta. Puolueen johtoon varapuheenjohtajiksi haluttiin niin hallitusyhteistyön jatkamisen kannattajat kuin sen vastustajatkin, ja siksi varapuheenjohtajien määrä kasvatettiin kolmesta viiteen.Uusi johto tekee paljon töitä sen eteen, että puolue näyttäisi yhtenäiseltä. Valta puolueessa on kuitenkin vielä hajallaan, ja siitä, mikä suunta voittaa, on auki. Hallituskumppani kristillisdemokraateille tilanne on varsin turhauttava.hallituksen kausi on puolivälissä. Hallituskumppanit CDU ja SPD ovat periaatteessa samaa mieltä siitä, että tähän asti hallitusohjelman tavoitteisiin on päästy vähintäänkin kohtuullisesti. Silti demarit ovat koko vaalikauden tehneet lähtöä hallituksesta.Demarien vastentahtoisuus yhteistyöhön ja kompromissien etsintään kristillisdemokraattien kanssa on kroonistunut. Samaan aikaan puolueella on vaikeuksia ymmärtää, ettei SDP ole enää jatkossa automaattisesti toinen Saksan valtapuolueista. Puolue voi valita hallituksesta lähdön muttei sinne paluuta.Demarien johtajavalinta ja uuden johtokaksikon huojunta kertovat omalta osaltaan siitä murroksesta, jolla perinteinen kansanpuolue yrittää vastata poliittisen kentän nopeaan pirstaloitumiseen ja polarisoitumiseen.SPD yrittää katkaista oman kannatuksensa syöksykierteen rikkomalla rutiineitaan. Demarit valitsivat ensimmäistä kertaa koskaan puolueen johtoon kaksikon. Näin toinen johtajista olisi nainen. Vastaava malli on ollut jo pitkään käytössä Saksan vihreillä. Uudet johtajat valittiin jäsenäänestyksellä.etsittiin ennätyksellisen pitkään, puoli vuotta. Jäsenäänestyksen toisella kierroksella vastakkain oli kaksi paria.Voittajiksi nousivat varsin niukasti ja monen suureksi yllätykseksi Esken ja Walter-Borjans. Vastassaan heillä oli yksi Saksan suosituimmista poliitikoista, valtiovarainministeri ja varakansleri Olaf Scholz yhdessä Klara Geywitzin kanssa.Vastakkain olivat puolueen oikeisto- ja vasemmistosiipi, jota Esken ja Walter-Borjans edustivat.Demarien sisäinen taistelu suunnasta on sekin kroonistunut. Se on myös keskeinen osa uskottavuusongelmaa: äänestäjille ei välity kuvaa, että puolue jollain tavoin iloitsisi tai olisi tyytyväinen saavutuksiinsa Merkelin hallituksessa. Vasemmistosiivelle ei kelpaa mikään.Puoluesihteerinä jatkava Lars Klingbeil varoitti puoluekokouksessa, että puolue näyttää ulospäin vain huonot puolensa. Yksittäisten soturien sooloilusta olisi päästävä eroon, hän sanoi.Sisäinen taistelu on jymähtänyt kysymykseen siitä, jäädäkö vai lähteä hallituksesta. Esken ja Walter-Borjans olivat lähdön kannattajia. Tukea heille antoi puolueen nuorisojärjestön Jusosin näkyvä johtaja ja hallituksesta lähtöä pitkään kampanjoinut Kevin Kühnert.Perjantaina Kühnert valittiin SPD:n johtajistoon yhdeksi viidestä varapuheenjohtajasta. Alun perin paikasta kisasi Kühnertin kanssa hallituksessa pysymistä kannattava työministeri Hubertus Heil. SPD halusi väistää uuden vastakkainasettelun ja kasvatti varapuheenjohtajien määrän kolmesta viiteen. Yksi varapuheenjohtajista on puoluejohtajakisan kakkoseksi jäänyt Klara Geywitz.uskottavuusongelma on vakava. Kannatus on 13–15 prosentissa. Esken ja Walter-Borjans ovat luvanneet kaksinkertaistaa kannatuksen.Lupaus syö uskottavuutta entisestään. On hyvin epätodennäköistä, että SPD palaisi keskellä Saksan poliittisen kentän myllerrysten 30 prosentin kannatuslukuihin. Tällä hetkellä se on Saksan neljänneksi suurin puolue CDU:n, vihreiden ja kansalliskonservatiivisen ja osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen jälkeen.Kun puolue hakee uutta uskottavuutta, on periaatteessa luontevaa, että johtoon halutaan uudet kasvot. Uutuus on toki suhteellista, mutta kumpikaan ei ole ollut vastuussa demarien hallitustaipaleesta. Esken on 58-vuotias digitaalipolitiikkaan keskittynyt kansanedustaja ja Walter-Borjans 67-vuotias entinen Nordrhein-Westfalenin valtiovarainministeri. Kummallakaan ei ole ministerikokemusta Saksan hallituksesta, eikä kumpikaan ole johtanut omaa osavaltiotaan.Tuoreuden kääntöpuoli on kokemattomuus. Kumpikaan johtokaksikosta ei ole vetänyt vaalikampanjaa, ja se heillä olisi edessään kolmessa kuukaudessa, mikäli SPD jättäisi hallituksen. Hallituksesta lähtö johtaisin mitä todennäköisimmin uusiin vaaleihin.Myös uusien johtajien lupaus siitä, että puolue harppaisi vasemmalle, on ongelmallinen ilman konkretiaa. Mitä olisi nykyistä vasemmistolaisempi linja varsinkin, jos hallitusyhteistyö kristillisdemokraattien kanssa jatkuu?sosiaalidemokraattien jatkuva vääntö siitä, pysyykö puolue hallituksessa vai ei, vahingoittaa puoluetta. Asiaan pitäisi saada selvyys.Moni jäsenäänestyksessä kaksikkoa äänestänyt voi kysyä, mikä lopulta erottaa uudet puoluejohtajat Olaf Scholzista ja Klara Geywitzistä.Yksi ero löytyy suhtautumisessa talouskuripolitiikkaa. Scholz on valtiovarainministerinä pitänyt tiukasti kiinni niin sanotusta mustasta nollasta, siitä, että julkinen talous ei päädy alijäämälle.”Jos musta nolla estää lastemme paremman tulevaisuuden, on se väärin. Se joutaa silloin pois”, Walter-Borjans sanoi perjantaina puheessaan.kannattajien lisäksi myös demarien hallituskumppania kristillisdemokraatteja kiinnostaa, pysyykö SPD hallituksessa vai ei, ja koska puolue kantansa oikein linjaa.Kanta on epäselvä, mutta on hieman todennäköisempää, että yhteistyö jatkuu. Uudet puoluejohtajat ovat raivanneet itselleen nopeasti lisää pelitilaa sanomalla, ettei kumpikaan, hallituksessa pysyminen tai sieltä lähteminen, ole itseisarvo.”Pysyn epäileväisenä”, Esken sanoi perjantaina puheessaan.Molemmat uudet puoluejohtajat hyökkäsivät myös CDU:n puoluejohtajaa ja puolustusministeriä Annegret Kramp-Karrenbaueria vastaan.mielestä Kramp-Karrenbauerin uhkaus jättää vaikean kautta hallituksessa väännetty sopu peruseläkkeiden korotuksista toteuttamatta, mikäli SPD jättää hallituksen, on epäkunnioittavaa niin neuvottelutulosta kuin pienituloisia eläkeläisiä kohtaan.Walter-Borjans puolestaan syytti Kramp-Karrenbaueria ja CDU:ta Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan militarisoinnista, sillä CDU haluaa kasvattaa Saksan puolustusmenoja ja saksalaissotilaiden osallistumista kansainvälisiin sotilasoperaatioihin. Walter-Borjans irrottautui siitä tavoitteesta, että Saksan puolustusmenot nousisivat kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.