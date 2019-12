Ulkomaat

Tunnettu demokratia-aktivisti tuomittiin Venäjällä ehdolliseen vankeuteen ja internetin käyttökieltoon

Venäjällä

Žukov

Viime

oppositioliikkeen näkyvä hahmo Jegor Žukov tuomittiin kolmen vuoden ehdolliseen vankeuteen ja kahdeksi vuodeksi internetin käyttökieltoon. Syyttäjä oli vaatinut hänelle neljän vuoden vankeustuomiota.21-vuotias Moskovan talouskorkeakoulussa opiskeleva Žukov on ollut yksi demokratiaa vaativan mielenosoitusliikkeen näkyvimpiä hahmoja. Hänet pidätettiin mielenosoituksessa Moskovassa heinäkuun lopussa. ja tuomittiin myöhemmin tutkintavankeuteen. Viranomaiset syyttivät häntä mellakan järjestämisestä.Libertaari Žukov tunnettiin jo ennen pidätystä vallanpitäjiä kritisoivasta Youtube-kanavastaan. Hänen vangitsemisensa herätti laajaa vastustusta oppositioliikkeessä.tuomittiin kiihottamisesta ektremismiin. Hän kiisti syytteet.”Tämä on kaikki politiikkaa. Tuomioistuimet on muutettu sorron välineeksi. Meidän pitää jatkaa tätä taistelua, taistella poliittisin keinoin”, Žukov kertoi tukijoilleen oikeustalon ulkopuolella.Siellä odottanut joukko hurrasi, kun Žukov kiitti heitä vapautumisestaan.”Teitä on kiittäminen siitä, että olen nyt täällä. Tämä on teidän voittonne.”kesänä Venäjällä nähtiin suurimmat oppositiomielenosoitukset vuosiin. Vapaita vaaleja vaatineessa heinäkuun 27. päivän mielenosoituksessa pidätettiin yli tuhat ihmistä, joista suurin osa pääsi pian vapaaksi.Oppositiojohtaja ja presidentti Vladimir Putinin tunnettu kriitikko Aleksei Navalnyi piti Reutersin mukaan Žukovin ehdollista tuomiota tervetulleina uutisina, mutta muistutti, ettei opiskelijaa vastaan olisi pitänyt edes nostaa syytteitä.Perjantaina tuomioistuimet antoivat päätökset myös kolmessa tapauksessa, joissa mielenosoittajia syytettiin poliisin kimppuun hyökkäämisestä. Yksi syytetyistä tuomittiin vuodeksi vankilaan, kaksi muuta sai ehdollisen tuomion ja sakot.