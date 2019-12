Ulkomaat

Yhdysvalloissa syntyi marraskuussa 266 000 uutta työpaikkaa, myös palkkojen nousu jatkuu

Washington

Yhdysvaltain

Eniten

Työllisyyden

hyvä työllisyyskehitys jatkuu yhä. Maan työministeriön perjantaina julkaisemat luvut kertoivat, että uusia työpaikkoja syntyi marraskuussa 266 000. Työttömyysaste oli 3,5 prosenttia. Viimeksi työttömyys on ollut yhtä alhainen vuonna 1969.Wall Streetillä osakekurssit reagoivat hyviin työllisyyslukuihin positiivisesti. Maailman seuratuin osakeindeksi Dow Jones oli 15 minuuttia pörssin avautumisen jälkeen noussut prosentin ja oli 27 950,78 pisteessä.Tänä vuonna uusia työpaikkoja on syntynyt Yhdysvalloissa keskimäärin 180 000 joka kuukausi. Viime vuonna kuukausikeskiarvo oli 223 000.uusia työpaikkoja syntyi marraskuussa terveydenhoitoon ja hotelli- ja ravintola-alalle. Myös korkeasti koulutettujen alojen, kuten teknologia-alan, työpaikat kasvoivat merkittävästi eli 31 000:llä.Teollisuuden työllisyys kasvoi myös, mutta lukuun vaikutti se, että edellisessä kuussa maassa oli iso autoteollisuuden lakko. Lokakuussa lakossa oli 48 000 autotyöntekijöiden liiton jäsentä, mikä heikensi kuun työllisyyslukuja. Marraskuussa lakkoilevat työntekijät olivat palanneet töihin.lisäksi myös palkat ovat nousseet. Marraskuussa keskimääräinen tuntipalkka nousi seitsemällä sentillä ja oli 28,29 dollaria eli noin 25 euroa. Vuodessa palkat ovat nousseet 3,1 prosenttia, mitä monet asiantuntijat pitävät alhaisena hyvään työllisyystilanteeseen nähden.Kireiden työmarkkinoiden lisäksi palkkoja on nostanut esimerkiksi verkkokauppayhtiö Amazonin päätös nostaa minimipalkka 15 dollariin tunnilta. Se vaikutti yli 250 000 työntekijän palkkoihin.Myös moni osavaltio on päättänyt nostaa minimipalkan 15 dollariin tunnilta. Yli kahdeksan miljoonan asukkaan New Yorkin kaupungissa päätös on jo voimassa.Yksityisellä sektorilla amerikkalaiset työskentelivät marraskuussa keskimäärin 34,4 tuntia viikossa. 4,3 miljoonaa osa-aikaisesti työskentelevää ihmistä olisi mieluummin halunnut kokoaikatyön.