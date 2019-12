Yhdysvaltain laivaston tukikohdissa kaksi ampumistapausta parin päivän sisällä

Ulkomaat

asemies on ampunut kolme ihmistä Pensacolan laivastotukikohdassa Floridassa perjantaiaamuna paikallista aikaa. Myös asemies on kuollut, kertovat poliisiviranomaiset.Kyse on toisesta amerikkalaistukikohdassa tapahtuneesta ampumistapauksesta tällä viikolla. Keskiviikkona merisotilas ampui kaksi ja haavoitti yhtä ihmistä Pearl Harborin laivastotukikohdassa Havaijilla.Paikallisten viestimien mukaan Pensacolassa sairaalaan tuotiin kahdeksan ihmistä, joista yksi kuoli sairaalassa. Ainakin yksi selviytyneistä on loukkaantunut vakavasti.piirikunnan apulaissheriffi Chip Simmons kertoi NPR-radiokanavalle, että hätäilmoitukseen vastanneet poliisit joutuivat ampujan kanssa tulitaisteluun. Se ulottui kahteen kerrokseen tukikohdan keskellä sijainneessa koulutusrakennuksessa, ja kaksi poliisia sai vammoja.Taistelu päättyi, kun yksi poliiseista tappoi ampujan. Muita tekijöitä ei etsitä. Tekijän henkilöllisyyttä ei ole kerrottu julkisuuteen eikä myöskään sitä, oliko hän tukikohdassa palvellut sotilas.Pensacolan tukikohdassa asuu 16 000 laivaston työntekijää ja yli 7 000 siviiliä.Pensacolassa koulutetaan lentäjiä.