Seksivalistus selittää Yhdysvaltain oudot neitsyystestit

on puhuttu viime viikkoina paljon immenkalvoista.Kaikki alkoi, kun räppäri T.I. eli Clifford Harris Jr kertoi marraskuussa vievänsä 18-vuotiaan tyttärensä joka vuosi gynekologille niin sanottuun neitsyystestiin. Testissä lääkäri tarkastaa, onko naisen immenkalvo puhjennut.Harrisin heitto aiheutti kiivaita reaktioita. Tällä viikolla newyorkilainen paikallispoliitikko Michaelle Solages nosti pöydälle lakiesityksen, jossa ehdotetaan testien kieltämistä. Maailman terveysjärjestö WHO on vaatinut tutkimusten lopettamista jo viime vuonna.Suomalaisesta näkökulmasta ajatus neitsyystesteistä kuulostaa vähintäänkin erikoiselta. Eihän immenkalvo edes kerro varmuudella siitä, onko ihminen harrastanut seksiä.Neitsyyden vaaliminen on kuitenkin Yhdysvalloissa monessa paikassa tärkeä tavoite. Arvomaailma avautuu, kun kurkistaa amerikkalaisten seksivalistukseen.noin puolet amerikkalaisista kouluista järjestää oppilailleen minkäänlaista seksuaalikasvatusta, kertoi Yhdysvaltain terveysministeriö vuonna 2015.Valistusta tarjoavista kouluista suuressa osassa opetus keskittyy seksistä pidättäytymiseen. Vain neljäsosa kouluista kertoi oppilailleen ehkäisystä.Pidättäytymiseen kannustetaan esimerkiksi perinteisellä teippitarinalla: opettaja kiertää luokassa oppilaasta toiseen ja kiinnittää saman palan teippiä heidän käsivarsiinsa yhä uudelleen ja uudelleen.Likaisen ja liimapintansa menettäneen teipin on tarkoitus esittää monen ihmisen kanssa seksiä harrastanutta henkilöä, joka ei enää kykene sitoutumaan ja muodostamaan merkityksellisiä ihmissuhteita.pelotteleva valistus ei tutkitusti toimi, vaan voi jopa pahentaa tilannetta.Esimerkiksi American Journal for Public Health -lehdessä viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan pidättyväisyyteen keskittyvä valistus on lisännyt teiniraskauksia ja seksitautitartuntoja konservatiivisissa osavaltioissa.Koko maassa teiniraskauksien määrä on ollut tällä vuosikymmenellä laskussa. Määrä on silti yhä merkittävästi korkeampi kuin muissa teollistuneissa länsimaissa, terveysministeriö kertoo. Tutkimuslaitos Guttmacher-instituutin mukaan Yhdysvalloissa tulee vuosittain raskaaksi vajaat puoli miljoonaa 15–19-vuotiasta tyttöä.George W. Bushin että Donald Trumpin hallinnot ovat tukeneet pidättäytymisen puolesta liputtavaa seksivalistusta.Heidän välissään Barack Obama ohjasi rahaa aiempaa kokonaisvaltaisempaan seksivalistukseen. Valtaan noustuaan Trump kuitenkin leikkasi Obaman ohjelman rahoitusta 200 miljoonalla dollarilla.Jotkut osavaltiot taistelevat konservatiiveja vastaan. Esimerkiksi Kaliforniassa meni jo vuonna 2016 läpi laki, joka edellyttää, että seksuaalikasvatuksessa käsitellään myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.Coloradossa puolestaan kiellettiin tänä vuonna kokonaan pidättyväisyyteen kannustava seksivalistus julkisissa kouluissa. Lisäksi uuden lain mukaan seksuaalikasvattajien tulee kertoa lapsille ja nuorille suostumuksen käsitteestä.Coloradossakaan seksivalistuksen tarjoaminen ei tosin ole kouluille pakollista. Jos moninainen seksikäsitys ei miellytä opettajia, he voivat jättää aiheen kokonaan opettamatta.koulut eivät tarjoa kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, moni nuori hakee oppinsa netistä.Onneksi kaikenlaisen töryn lisäksi verkosta löytyy nykyään vastuullista seksivalistusta niin tubettajilta kuin viihteentekijöiltäkin.Suunnannäyttäjäksi on kehuttu brittiläistä Sex Education -sarjaa, jonka toinen tuotantokausi alkaa tammikuussa. Siitä on tullut someilmiö Yhdysvalloissa.Kysyntää Sex Educationin kaltaiselle raikkaalle kerronnalle selvästi on: Netflixin mukaan sarjaa katsottiin 40 miljoonassa kotitaloudessa heti ensimmäisen kuukauden aikana.