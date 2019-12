Ulkomaat

Elon Musk vapautui kunnianloukkaus­syytteistä ja välttyi 190 miljoonan dollarin korvausten maksamisesta luolas

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on vapautunut kunnianloukkaussyytteistä losangelesilaisessa oikeusistuimessa.Brittiläinen sukeltaja oli haastanut Muskin oikeuteen tämän nimiteltyä sukeltajaa tviitissä pedofiiliksi.Sukeltaja haki oikeudessa jopa 190 miljoonan dollarin korvauksia. Valamiehistö kuitenkin vapautti Muskin kaikista vastuista.Tapaus liittyy vuonna 2018 Thaimaassa luolaan jumiin jääneiden poikien pelastusoperaatioon. Pelastustehtävään osallistunut brittiläinen sukeltaja Vernon Unsworth ja Musk ajautuivat julkiseen sanaharkkaan sen jälkeen, kun Musk matkusti kesällä Thaimaahan tarjotakseen apuaan operaatioon.Unsworth kutsui Muskin tarjoamaa minisukellusvenettä pelkäksi julkisuustempuksi. Musk vastasi Twitterissä haukkumalla sukeltajaa ”pedofiiliksi” (pedo guy) sittemmin poistamassaan Twitter-julkaisussa.kuluneella viikolla oikeudessa kuultu Musk pyysi Unsworthilta twiittejään anteeksi ja kertoi, ettei todellisuudessa usko, että Unsworth olisi pedofiili. Musk kertoi, että twiitit olivat harkitsematon reaktio tilanteeseen, jossa hän oli katsellut Unsworthin antamaa haastattelua. Musk kertoi myös olleensa tuohon aikaan erittäin stressaantunut yhtiönsä Teslan tilanteesta.Musk on julkaissut anteeksipyynnön jo aiemmin myös Twitterissä sen jälkeen, kun Teslan osakkeen arvo oli pudonnut neljä prosenttia. Anteeksipyynnön jälkeen osakekurssi korjautui. Musk kuitenkin toisti pedofiliaväitteen amerikkalaisen verkkojulkaisun Buzzfeedin toimittajan kanssa käymässään viestinvaihdossa.Myöhemmin hän pyysi kommenttiaan anteeksi ja todistuksessaan totesi kyseessä olleen pelkkä loukkaus, ei todellinen syytös.on herättänyt aiemminkin huomiota aggressiivisilla tviiteillään. Nyt hän riemuitsi valamiehistön päätöksestä, halasi asianajajaansa ja kehui, että hänen ”uskonsa ihmisyyteen on palautettu”.Pettynyt Unsworthin asianajaja puolestaan kutsui Muskia ”kiusaavaksi miljardööriksi”.