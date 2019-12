Ulkomaat

Victorian putoukset ovat kuivuneet noroiksi: video ja vaihtokuvat näyttävät maailman­perintö­kohteen rajun muu

ja Sambian rajalla olevat Victorian putoukset ovat kuivuneet. Unescon maailmanperintökohteen massiivisten vesimassojen muuttuminen pahan kuivuuden vuoksi noroiksi on herättänyt pelkoja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tilanteeseen.Paikallisesti muutos tekee kipeää, sillä paikalle tulleet miljoonat turistit ovat olleet merkittävä tulonlähde alueella.Normaalia on, että putouksen vesivirrat vähenevät kuivan kauden aikana. Nyt virtausmäärät ovat kuitenkin vähentyneet poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.”Tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme putouksen tällaisena”, turistikauppaa Zambian puolella pitävä Dominic Nyambe totesi uutistoimisto Reutersille.Afrikka on yksi ilmastonmuutoksen suurimmista kärsijöistä. Etelä-Afrikassa on vesipula, ja noin 45 miljoonaa ihmistä tarvitsee ruoka-apua satokadon vuoksi. Zimbabwessa ja Sambiassa on kärsitty myös sähköpulasta, sillä maat ovat riippuvaisia vesivoimasta, kertoo Reuters.Viranomaisten mukaan Sambesijoen vesi on nyt alimmillaan sitten vuoden 1995. Sambian presidentti Edgar Lungu on kutsunut tilannetta ”karuksi muistutukseksi siitä, mitä ilmastonmuutos voi tehdä ympäristöllemme”.ollaan kuitenkin varovaisempia syyttämään juuri tämän vuoden kuivuudesta ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kun voidaan todeta pidemmällä ajanjaksolla kuin yhden vuoden mittauksilla.”Joskus on vaikeaa sanoa, mikä johtuu ilmastonmuutoksesta, koska kuivia kausia on aina ollut. Jos tällainen tilanne yleistyy, voidaan sanoa että kyse on kenties ilmastonmuutoksen vaikutuksista”, hydrologi Harald Kling totesi Reutersille Pöyry-yhtiöstä.Aiemmin tällä viikolla putousta katsomaan tullut saksalainen opiskelija Benjamin König oli pettynyt näkemäänsä.”Muutama kallio ja niiden välissä hieman vettä”, König sanoi Reutersille.