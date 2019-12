Ulkomaat

Irakilaisen shiiajohtajan asuntoon tehtiin lennokki-isku, aseistautuneet joukot tappoivat 17 mielenosoittajaa

Miehittämätön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmaisku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaiaamuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lennokki teki ilmaiskun irakilaisen uskonnollisen johtajan Moqtada Sadrin asuntoon lauantaina. Räjähdys vaurioitti asunnon muuria, mutta Iranissa parhaillaan oleva Sadr ei vahingoittunut iskussa, kertoo uutistoimisto AFP.Sadr on julkisesti tukenut mielenosoittajia, jotka ovat marraskuun alusta alkaen vaatineet Irakin poliittisen järjestelmän uudistamista ja loppua korruptiolle. Hallinto on vastannut kovakouraisesti, ja yli 440 ihmistä on jo kuollut levottomuuksissaSadrin asuntoon tehtiin vain muutama tunti sen jälkeen kun Sadrin kannattajat olivat saapuneet Bagdadiin puolustamaan mielenosoittajia. Tätä ennen 17 mielenosoittajaa oli kuollut yhteenotoissa Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa perjantai-iltana.Perjantaina illan pimennettyä aseistautuneet joukot hyökkäsivät Bagdadin Tahririn-aukiolla sijaitsevaan rakennukseen, jonka mielenosoittajat ovat vallanneet. Aseistautuneet joukot ajoivat ihmiset ulos rakennuksesta tappaen 17 ihmistä ja haavoittaen kymmeniä, AFP kertoo.Paniikkiin ajautuneet mielenosoittajat ryntäsivät kaduille ja kehottivat sosiaalisessa mediassa ihmisiä saapumaan Tahrirille puolustamaan vallattuja rakennuksia.mennessä satoja ihmisiä olikin saapunut paikalle. Heistä monien epäiltiin kuuluvaan Moqtada Sadrin johtamaan puolisotilaalliseen ryhmää, joka tunnetaan nimellä Saraya al-Salam (Rauhanprikaati).Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin yksi ryhmän jäsen oli kuollut yhteenotoissa lauantainvastaisena yönä. AFP:n mukaan Saraya al-Salamin aseistamattomia jäseniä oli saapunut Tahrirille ”suojelemaan mielenosoittajia”.Mielenosoitukset käynnistyivät lokakuun alussa. Aluksi mielenosoittajat vaativat loppua korruptiolle ja toimia työttömyyttä vastaan. Myöhemmin mielenosoittajat ovat vaatineet koko Irakin poliittisen järjestelmän uudistamista sekä loppua Iranin kasvavalle vaikutusvallalle Irakissa.Enimmäkseen nuoret ja shiiataustaiset mielenosoittajat saivat jo osan tahdostaan läpi, kun pääministeri Adel Abdel Mahdi erosi virastaan joulukuun alussa. Mielenosoitukset eivät ole kuitenkaan hiipuneet.