Harvinainen sovinnon hetki: Yhdysvallat ja Iran vaihtoivat vankeja

arkkiviholliset Iran ja Yhdysvallat vaihtoivat lauantaina vankeja. Kumpikin maa päästi vapaaksi yhden vangin: Yhdysvalloista pääsi kotiinsa iranilainen kantasolututkija ja Iranista kymmeneksi vuodeksi vankilaan tuomittu opiskelija, kertoo uutistoimisto Reuters.Yhdysvaltalainen, Kiinassa syntynyt Xiyue Wang ehti olla Iranissa vakoilusta vangittuna kolmen vuoden ajan. Hänen perheensä ja Princetonin yliopisto ovat koko ajan vakuuttaneet, että Wang oli Iranissa tekemässä historiantutkimusta, ei vakoilemassa.Iranilainen kantasolututkija Massoud Soleimani puolestaan pidetettiin Reutersin mukaan Chicagon lentokentällä vuonna 2018, kun hänen epäiltiin kuljettajan Iraniin sen ydinohjelmaan liittyvissä pakotteissa kiellettyjä aineita.Yhdysvaltain hallinnosta on kerrottu Reutersille, että Soleimanin oli määrä joutua rikosepäilyn vuoksi oikeuteen ensi keskiviikkona.Saman viranomaisen mukaan vankienvaihdossa ei käytetty rahaa tai annettu sitoumuksia.on luonnehdittu harvinaislaatuiseksi tilanteessa, jossa Yhdysvaltain ja Iranin välit kiristyvät kiristymistään. Mailla ei ole ollut diplomaattisuhteita 40 vuoteen.Vankienvaihdon välitti Sveitsi, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiitti nuoren amerikkalaisen vapauttamisesta. Iranilaisvankia hän ei lausunnossaan maininnut, toisin kuin Iranin ulkoministeri Javad Zarif:”Olen iloinen siitä, että professori Massoud Soleimani ja herra Xiyue Wang palaavat perheidensä luo. Kiitos kaikille, ja erityisesti Sveitsin hallitukselle”, Zarif twiittasi.Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kiitti omassa Twitter-viestissään myös Iranin hallitusta rakentavasta toiminnasta.”Emme lepää, ennen kuin jokainen Iranissa tai muualla maailmalla pidätetty amerikkalainen on tuotu kotiin”, Pompeo muotoili.Sekä Iranilla että Yhdysvalloilla on edelleen vankiloissaan useita toistensa kansalaisia.