Ulkomaat

Kymmeniä kuollut tehdaspalossa Delhissä

Juuri nyt

Intiassa Delhissä ainakin 30 ihmistä on kuollut tehdaspalossa, kertoo poliisi. Uhrimäärän uskotaan vielä kasvavan.



Palosta on pelastettu viranomaisten mukaan ainakin 50 ihmistä. Uhrit ja pelastetut olivat tehtaan työntekijöitä, jotka olivat palon syttyessä nukkumassa neljä–viisikerroksisessa rakennuksessa.



Palo syttyi varhain aamulla kaupungin vanhassa osassa, jonka kapeilla kaduilla toimii useita pieniä tehtaita ja pajoja. Poliisin mukaan palo on saatu sammutettua, mutta pelastustyöt ovat yhä kesken.