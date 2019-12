Pohjois-Korea kertoi tehneensä ”erittäin tärkeän kokeen” – Asiantuntijoiden mukaan maa on todennäköisesti testannut ohjukseen soveltuvaa moottoria

Ulkomaat

Pohjois-Korea kertoi tehneensä ”erittäin tärkeän kokeen” – Asiantuntijoiden mukaan maa on todennäköisesti test

on tehnyt ”erittäin tärkeän kokeen” Sohaen laukaisuasemallaan, kertoo maan valtion media KCNA.Pohjois-Korean kansallisen tiedeakatemian edustaja totesi median mukaan, että testi vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Korean strategiseen asemaan. Testin yksityiskohdista KCNA ei kertonut. Pohjois-Korea on aiemmin tehnyt muun muassa rakettikokeita Sohaen asemalta, jonka sulkemiseen maan diktaattori Kim Jong-un on aikaisemmin suostunut.Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea on testannut todennäköisesti ohjukseen soveltuvaa rakettimoottoria.”Jos kyseessä on uuden uuden ohjuksen moottorin testaus, se on jälleen merkki siitä, että diplomatian ovi on sulkeutumassa, ellei ole jo kiinni”, kuvailee yhdysvaltalainen ydinteknologian asiantuntija Vipin Narang Reutersille.on kuluneella viikolla koventanut puheitaan muun muassa Yhdysvaltojen suuntaan. Lauantaina maan YK-lähettiläs ilmoitti, että keskustelut ydinohjelmasta ”eivät enää ole neuvottelupöydällä” Yhdysvaltojen kanssa käytävissä keskusteluissa.Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut ydinaseriisunnasta ovat olleet jumissa. Ydinaseneuvottelut Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä Tukholmassa katkesivat lokakuun alussa tuloksettomina.Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on uhannut, että jos Yhdysvallat ei tuo pöytään uusia avauksia vuoden loppuun mennessä, maa valitsee ”uuden tien”. Asiantuntijat ovat arvioineet, että se voisi merkitä esimerkiksi satelliitin laukaisua.