Ulkomaat

Hongkongissa valmistaudutaan suur­mielenosoitukseen: poikkeuksellisesti luvalliseen marssiin odotetaan satoja

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

mielenosoittajat valmistautuvat suurmielenosoitukseen, johon on poikkeuksellisesti saatu viranomaisten lupa. Poliisi on kertonut takavarikoineensa protestoijilta aseita ennen mielenosoitusta.Mielenosoitukset ovat äityneet syksyn mittaan väkivaltaisiksi, mutta pahimmilta yhteenotoilta ja vandalismilta on parin viime viikon aikana vältytty. Mellakointi väheni sen jälkeen, kun demokratiamyönteiset ehdokkaat saivat paikkavyöryn Hongkongin aluevaaleissa.”Ei sillä ole väliä, miten tuomme kantamme esiin. Olipa kyseessä rauhanomainen marssi tai vaalit, hallinto ei kuuntele. Se toimii Kiinan kommunistisen puoleen ohjeiden mukaan”, sanoi pelkän sukunimensä Wong kertonut viisikymppinen mielenosoittaja.Sunnuntain marssin takana on Civil Human Rights Front (CHRF) -järjestö, joka on toiminut eräänlaisena kokoavana voimana demokratialiikkeen kesän jättimielenosoituksille.”Tämä on viimeinen mahdollisuus jonka kansa antaa (hallintojohtaja) Carrie Lamille”, sanoi CHRF:n johtoon kuuluva Jimmy Sham.poliisi kertoi sunnuntaina tehneensä yöllä useita ratsioita, joissa se löysi aseita. Ensimmäistä kertaa poliisin haltuun päätyi myös tuliaseita, kun viranomaiset kertoivat takavarikoineensa puoliautomaattisen pistoolin ja toistasataa patruunaa.Pistoolin lisäksi poliisin haltuun päätyi samuraimiekka, patukoita, pippurisumutteita ja veitsiä. Poliisi pidätti yhteensä 11 ihmistä.”Uskoaksemme tämä ryhmä aikoi käyttää aseita saadakseen aikaan kaaosta mielenosoituksessa ja kyseenalaistaakseen poliisin toimet”, muotoili poliisin edustaja Lee Kwai Wa.Leen mukaan ratsiat liittyvät operaatioon, jossa pyritään löytämään polttopulloja yhdelle kaupungin poliisiasemista lokakuussa viskoneet ihmiset.Hongkongin uusi poliisipäällikkö Chris Tang, joka on viime päivät ollut vierailulla Pekingissä, vakuutti, että poliisi tulee turvaamaan järjestyksen.”Jos yritetään tuhopolttoja, heitetään polttopulloja tai yritetään tärvellä liikkeitä, tulemme puuttumaan asiaan”, hän vakuutti.Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu, mutta mielenosoitukset ovat jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista.