Ulkomaat

Presidentiksi pyrkivä Joe Biden kampanja­videollaan: Maailma nauraa Trumpille

Demokraattien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Bidenin video

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Joe Biden on julkaissut kampanjavideon, jossa hän sanoo maailman johtajien nauravan presidentti Donald Trumpin edesottamuksille.”Useat maailman johtajat pilkkaavat presidentti Trumpia”, kertojaääni sanoo.Samalla näytetään videopätkiä sanojen tueksi.”He nauravat hänelle”, Biden toteaa videolla.näytetään muun muassa, kuinka maailman johtajat nauroivat Trumpille YK:n yleiskokouksessa viime vuonna. Naurunpyrskähdykset kuultiin sen jälkeen, kun Trump oli tavoilleen uskollisena kehunut omia saavutuksiaan.”Alle kahdessa vuodessa minun hallintoni on saavuttanut enemmän kuin lähes mikään muu hallinto maamme historiassa”, Trump julisti maailman johtajille.Salista alkoi kuulua hälinää, jolloin Trump huomautti: ”Niin totta!” Salissa naurettiin.”En odottanut tätä reaktiota, mutta ei se mitään”, Trump hymähti. Nauru yltyi, ja hänelle taputettiin.kampanjatoimistossa Bidenin videon sanoma käännettiin omaksi eduksi.”Kuten presidentti on sanonut, Joe Biden sanoo ulkomaisten johtajien toivovan hänen voittavan presidentinvaalit. Tietysti he sanovat näin, koska he haluavat myös käyttää hyväkseen Yhdysvaltoja kuten ennen kuin Trumpista tuli presidentti”, Trumpin kampanjaedustaja Tim Murtaugh sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.on osa Trumpin ja Bidenin kuumana käynyttä taistelua, joka on johtanut presidentin virkarikostutkintaan. Tutkinnassa keskeistä on kysymys siitä, syyllistyikö presidentti Trump maanpetokseen, lahjontaan tai ”vakaviin rikoksiin ja väärinkäytöksiin”. Ne ovat perustuslain hyväksymät syyt presidentin viraltapanoon.Epäilyt heräsivät, kun Trump pyysi Ukrainan presidenttiä tutkimaan Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia Ukrainassa. Hunter Biden istui ukrainalaisen kaasuyhtiön Burisman hallituksessa samaan aikaan, kun hänen isänsä oli Yhdysvaltain varapresidentti.Videolla Biden pyrkii vakuuttamaan äänestäjiä siitä, että hän on parhaiten valmistautunut presidentiksi mitä tulee ulkopolitiikan hoitamiseen.Yhdysvaltojen presidentinvaalit järjestetään ensi vuonna.