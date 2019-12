Ulkomaat

Maailmanpolitiikan nyrkkeilijät

Elettiin

Kyseinen

Kovanen

Ilo

elokuuta 2005. Israelin pääministeri Ariel Sharon oli määrännyt Gazan juutalaissiirtokunnat väkipakolla tyhjennettäviksi.Kansainvälistä uutistapahtumaa lähtivät seuraamaan HS:n toimituksesta ulkomaantoimittaja Inka Kovanen ja valokuvaaja Sami Kero.Kovanen, joka nykyään työskentelee tiedottajana lastenoikeusjärjestö Plan Internationalissa, muistelee keikkaa yhtenä uransa mieleenpainuvimmista. Jostakin syystä muistista on pyyhkiytynyt se, mistä matkalta tuotu matkamuisto hankittiin. Kero muistelee, että hankintapaikka oli Gazan kaupungissa sijainnut matkamuistomyymälä.matkamuisto onkin yksi ulkomaantoimituksen matkamuistovitriinin helmistä: nyrkkeilevät käsinuket, jotka esittävät Yhdysvaltain presidenttiä George W. Bushia, palestiinalaisten johtajaa Jasser Arafatia ja Irakin presidenttiä Saddam Husseinia. Nuket on varustettu kankaan alle kätketyllä mekanismilla. Kytkintä painamalla kädet suoristuvat nyrkiniskuihin.”Hahmot olivat siihen aikaan jatkuvasti pinnalla, vaikka Arafat olikin kuollut vuotta aiemmin ja Saddam istui vankilassa. Joka tapauksessa nyrkkeilevä trio tuntui jotenkin osuvalta”, Kovanen muistelee.Matka oli ikimuistoinen monesta syystä. Kovanen odotteli Gazan rajalla Israelin armeijan tukikohdassa muiden kansainvälisten toimittajien kanssa pääsyä Gazaan, kun hän jätti hetkeksi reppunsa vartioimatta. Repusta varastettiin satelliittipuhelin ja Keron kameran pitkä objektiivi.onnistui pääsemään Gazan puolelle, mutta sen jälkeen hänellä oli vaikeuksia päästä Shirat Ayamin juutalaissiirtokuntaan, jonka asukkaat olivat linnoittautuneet rakennuksiin ja yrittivät vastustaa sotilaita evakuoimasta heitä.”Sattumoisin törmäsin siellä belgialaiseen kuvaajaan Bruno Stevensiin, johon olin aiemmin tutustunut Darfurissa ja Arafatin hautajaisissa. Bruno auttoi meidät sisälle siirtokuntaan”, Kovanen muistelee.Keikka on jäänyt mieleen myös yöpaikan – tai sen puutteen – vuoksi. Gazasta ei ehditty järjestää edes hotellihuonetta.”Nukuimme yön Gazassa hiekkarannalla. Muistan, kuinka tähdet hohtivat kirkkaina taivaalla ja gazalaiset juhlivat siirtokuntalaisten poistumista.”Gazassa ei kestänyt pitkään.Seuraavana vuonna pidettiin vaalit, jotka islamistijärjestö Hamas voitti. Myöhemmin Israel ja Egypti eristivät Gazan.Sen jälkeen Israel ja Hamas ovat sotineet monta tuhoisaa sotaa, eikä Gazan saarto ole vieläkään päättynyt.