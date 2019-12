Ulkomaat

Sadattuhannet osoittivat mieltään Hongkongissa sunnuntaina

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoitukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sunnuntain jättimielenosoitukseen osallistui jopa satojatuhansia ihmisiä. Mielenosoittajien oman arvion mukaan heitä oli jopa 800 000. Poliisi kertoi mielenosoittajien määräksi 183 000. Mielenosoitus oli suurin hallituksen vastainen mielenosoitus sitten viime kuun aluevaalien.Mielenosoittajat sytyttivät tulipaloja oikeuslaitoksen rakennuksiin, heittelivät palopommeja ja sotkivat spray-maalilla hallintorakennuksia. Pääasiassa mielenosoitus sujui Hongkongin poliisin mukaan rauhallisesti, uutistoimisto Reuters kertoo.Aiemmissa mielenosoituksissa mielenosoittajat ottivat toistuvasti yhteen poliisin kanssa. Sunnuntain hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen oli poikkeuksellisesti viranomaisten lupa.Maanantaina mielenosoitus oli jo laantunut. Esimerkiksi aamun aikainen työmatkaliikenne sujui ongelmitta, Reuters kertoo.Uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina, että poliisi pidätti 11 henkilöä ja takavarikoi osallistujilta aseita ennen mielenosoitusta. Poliisi kertoi sunnuntaina, että ensi kertaa sen haltuun päätyi myös tuliaseita, kun viranomaiset kertoivat takavarikoineensa puoliautomaattisen pistoolin ja toistasataa patruunaa.Pistoolin lisäksi poliisin haltuun päätyi samuraimiekka, patukoita, pippurisumutteita ja veitsiä.mielenosoituksen takana oli Civil Human Rights Front (CHRF) -järjestö, joka on toiminut eräänlaisena kokoavana voimana demokratialiikkeen kesän jättimielenosoituksille.”Tämä on viimeinen mahdollisuus jonka kansa antaa Carrie Lamille”, sanoi CHRF:n johtoon kuuluva Jimmy Sham. Carrie Lam on Hongkongin hallintojohtaja.Sanomalehti China Daily otti kantaa mielenosoituksiin pääkirjoituksessaan. Kiinan hallitus välittää usein viestejään kyseisen lehden kautta.”Monet Hongkongin asukkaat ovat kyllästyneet väkivaltaan ja häiriöihin, jotka ovat piinanneet kaupunkia viime kuukaudet. Aluevaalien ennätyksellinen äänestysprosentti kertoo, että ihmiset haluavat esittää näkemyksiään rauhanomaisesti”, kirjoituksessa sanottiin.Hongkongin tuore poliisipäällikkö Chris Tang sanoi, että hän aikoo suhtautua mielenosoituksiin eri tavoin riippuen niiden laadusta. Väkivallan tekoja käsitellään hänen mukaansa kovin ottein, mutta muihin asioihin suhtautuminen on joustavampaa.alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu, mutta mielenosoitukset ovat jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista.Syksyn mittaan mielenosoitukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, mutta pahimmilta yhteenotoilta ja vandalismilta on parin viime viikon aikana vältytty. Mellakointi väheni sen jälkeen, kun demokratiamyönteiset ehdokkaat saivat paikkavyöryn Hongkongin aluevaaleissa.”Ei sillä ole väliä, miten tuomme kantamme esiin. Olipa kyseessä rauhanomainen marssi tai vaalit, hallinto ei kuuntele. Se toimii Kiinan kommunistisen puoleen ohjeiden mukaan”, sanoi pelkän sukunimensä Wong kertonut viisikymppinen mielenosoittaja sunnuntaina.