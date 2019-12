Matkailijoiden suosima White Islandin tulivuori purkautui yllättäen Uudessa-Seelannissa – kraatterissa käveli ihmisiä videokameroiden pimetessä

Ulkomaat

Matkailijoiden suosima White Islandin tulivuori purkautui yllättäen Uudessa-Seelannissa – kraatterissa käveli

Uudessa-Seelannissa

Pelastustöihin

White Island

White Islandin tulivuori on purkautunut yllättäen. Ainakin yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti.Erityisesti huolta on herättänyt matkailijoiden ryhmä, jonka nähtiin kävelevän kraatterissa hetkeä ennen purkausta. Tulivuoresta suoraa videokuvaa lähettävien kameroiden mukaan vajaan kymmenen ihmisen nähtiin kävelevän kraatterissa ennen kuin kuva pimeni hieman kahden jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa.”Minulla on tällä hetkellä rajoitetusti tietoa tilanteesta. Tiedän, että on ollut purkaus, ja saarella oli purkauksen aikana joitakin ihmisiä, jotka ovat saaneet joitakin vammoja”, paikallinen pormestari Judy Taylor kertoi Radio NZ:lle.Taylor lisäsi, että hänellä ei ollut tarkkaa tietoa loukkaantumisten luonteesta tai vakavuudesta.”Pelastustyöntekijät yrittävät saada ihmisiä kiireesti takaisin saarelta sairaalaan hoidettavaksi.”Osa ihmisistä on jo saatu kuljetettua rannikolle, mutta tarkka saarella olevien ihmisten määrä ei ole tiedossa.osallistuu muun muassa useita helikoptereita. Ensihoidon mukaan loukkaantuneita olisi tämänhetkisen tiedon mukaan parikymmentä.Uuden-Seelannin hätätilaviranomainen puolestaan kommentoi, että White Islandilla on käynnissä kohtalainen tulivuorenpurkaus, joka aiheuttaa vaaraa purkauksen läheisyydessä.Uuden-Seelannin poliisin mukaan tulivuorisaarella tai sen läheisyydessä olisi ollut alle 50 ihmistä, vaikka alkuun määrän uskottiin olevan suurempi. Poliisin mukaan ihmisiä kuljetetaan parhaillaan rantaan. Ainakin yksi on vakavasti loukkaantunut.Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardernin mukaan kaikkia saarella olleita ei ole tavoitettu.”Tilanne kehittyy koko ajan, ja totta kai kaikki ajatuksemme ovat niiden luona, joihin tämä on vaikuttanut”, Ardern sanoi toimittajille Wellingtonissa purkauksen jälkeen.tunnetaan myös nimellä Whakaari. Se on tulivuorisaari, joka sijaitsee noin 50 kilometriä pohjoiseen Uuden-Seelannin Pohjoissaaren rannikolta. Saari on suosittu turistikohde, ja vuosittain tulivuorella vierailee 10 000 matkailijaa.White Island on Uuden-Seelannin aktiivisin tulivuori. 70 prosenttia siitä sijaitsee merenpinnan alapuolella. Tulivuori purkautuu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2016.