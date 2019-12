Ulkomaat

Liikennekaaos jatkuu lakkojen takia Ranskassa: ”Kehotamme välttämään julkista liikennettä tulevina päivinä”

vastustavat lakot ovat sekoittaneet Ranskan julkisen liikenteen. Maanantaina lakot jatkuivat jo viidettä päivää.Ranskan presidentti Emmanuel Macron, pääministeri Édouard Philippe ja muita ministereitä tapasi myöhään sunnuntai-iltana keskustellakseen eläkeuudistuksesta, kertoo uutistoimisto AFP.Pääministeri Philippen on määrä paljastaa eläkeuudistuksen yksityiskohdat keskiviikkona.myötä Ranskassa on tarkoitus siirtyä yhteen eläkeikään, mikä merkitsisi eläkeiän nostoa monilla nykyisin erityiseduista nauttivilla julkisen sektorin aloilla. Räätälöityjä eläkemalleja on nyt yli 40 ammatissa.Esimerkiksi junankuljettajat ovat AFP:n mukaan eläköityneet usein jo noin 50-vuotiaina.Ranskan ammattiliitot ovat vastustaneet eläkeuudistusta. Ne tulkitsevat, että miljoonat ihmiset joutuisivat työskentelemään yli nykyisen 62 vuoden virallisen eläkeiän.Lakot käynnistyivät viime torstaina, kun noin 800 000 ihmistä marssi kaduille vastustamaan eläkeuudistusta. Jättilakot vaikuttivat esimerkiksi julkiseen liikenteeseen sekä kouluihin ja sairaaloihin.pelkäävät, että mielenilmauksilla on vaikutusta kauppaan, mikäli lakot pitkittyvät. Lisäksi lakkojen pelätään häiritsevän joulumyynnin kuuminta sesonkia.Jo ensimmäinen lakkopäivä heikensi myyntiä 30 prosenttia, 27 000:ta supermarketia sekä vaate- ja kenkäkauppaa edustava kauppajärjestö tiedotti uutistoimisto AFP:n mukaan.Paikallisia yrityksiä edustava yhdistys varoitti, että pitkittyneet levottomuudet voisivat olla ”kuolettavia” monille pienille yrityksille.Lakoilla on ollut myös vaikutusta turismiin. Suur-Pariisin alueella hotellivaraukset vähentyivät ensimmäisenä lakkopäivänä 30–40 prosenttia.Liikenteen osalta lakot eivät ole rampauttaneet paikallisliikennettä, vaan vaikutus on ulottunut myös kaukoliikenteeseen, jopa yli valtiorajojen liikennöiviin Thalys- ja Eurostar-juniin.ei odoteta helpottavan maanantaina. Tiistaille on luvassa lisää mielenosoituksia ja lakkoja.”Kehotamme välttämään julkista liikennettä tulevina päivinä”, Ranskan valtion omistaman liikennelaitoksen RATP:n verkkosivuilla kerrotaan.Pariisin metron, kaupunkiraideverkoston, raitiolinjojen ja bussien liikennöinnistä vastaavan laitoksen palveluita käyttää arviolta 10 miljoonaa työmatkalaista Suur-Pariisin alueella.Lähiöistä Pariisin keskustaan liikennöi maanantain ruuhka-aikoina vain kolmannes tai puolet normaalista junamäärästä, liikennelaitos tiedotti.Kymmenen RATP:n 16:ta metrolinjasta on suljettu, ja neljää ajetaan rajoitetusti.Kahdella linjalla metrot liikennöivät ilman kuljettajaa. Nämä vuorot ajetaan normaalisti, mutta RATP varoittaa tungoksesta ruuhka-aikoina.Kaikki 14 ihmiskuljettajan ajamaa metrolinjaa pysyivät sunnuntaina kiinni.rautatieliikenneyhtiö SNCF varoitti mahdollisesta ”vaarallisesta” väenpaljoudesta liikennevuoroilla, sillä yhtiön ajokapasiteetti on pudonnut 15–20 prosenttiin normaalista.SNCF:n tiedottajan Agnes Ogierin mukaan matkustaminen on ”äärimmäisen hankalaa”, minkä vuoksi hän kehottaa ihmisiä turvautumaan kimppakyydityksiin.Ogier uskoo liikennetilanteen pysyvän samanlaisena tiistaina. Pariisin pääteiden odotetaan olevan tavanomaista ruuhkaisempia, sillä monet ei-lakkoilevat työntekijät autoilevat töihin.