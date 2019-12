Ulkomaat

Kiina kertoi ensimmäisten uiguurien ”valmistuneen” uudelleen­koulutus­leireiltä

uiguurivähemmistön asuttaman Xinjiangin maakunnan kuvernööri Shohrat Zakir kehui maanantaina kaikkien uudelleen­koulutus­leireille joutuneiden kansalaisten ”valmistuneen” kursseiltaan ja olevan nyt vapaita liikkumaan kuinka haluavat. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.YK:n ja ihmisoikeusjärjestöjen arvioiden mukaan miljoonasta kahteen miljoonaan islaminuskoiseen uiguurivähemmistöön kuuluvaa kiinalaista on pidätetty viime vuosina ja sijoitettu karuihin oloihin niin kutsutuille uudelleenkoulutusleireille.Kiina on perustellut pidätyksiä terrorisminvastaisella kampanjalla.on toistuvasti kiistänyt väärinkäytökset ja nimittänyt pidätettyjä opiskelijoiksi, jotka ovat pakollisessa ammattikoulutuksessa.”Tällä hetkellä kaikki koulutukseen osallistuneet ovat valmistuneet. Hallituksen ansiosta vakaa työllisyystilanne on saavutettu ja koulutettujen elämänlaatu on parantunut”, Xinjiangin kuvernööri Zakir sanoi tiedotustilaisuudessa Pekingissä.Kuvernöörin mukaan läntinen kritiikki on perätöntä, ja ”lokakampanjan” takana on Yhdysvallat.”Yhdysvallat on menettämässä hermonsa, ja se on aloittanut lokakampanjan Xinjiangia vastaan”, Zakir sanoi.”Mutta mikään voima ei voi pysäyttää Xinjiangin matkaa kohti kehitystä ja vakautta.”kuvernöörin väite ”kaikkien oppilaiden valmistumisesta” ei kuitenkaan tarkoita leirien tyhjentymistä.Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying ei antanut tarkkoja lukuja leirivankien määristä.”Näihin koulutuskeskuksiin osallistuvien koulutettavien määrä vaihtelee. Heitä tulee ja menee, joten tarkkojen lukujen antaminen on mahdotonta”, Hua sanoi tiedotustilaisuudessa Pekingissä.Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi viime viikolla uiguurilain, joka vaatii presidentti Donald Trumpia tuomitsemaan muslimien vainon Kiinassa ja edellyttää Xinjiangin leirien sulkemista.Samalla edustajainhuone vaati Trumpia asettamaan Kiinan kommunistipuolueen sihteerille Chen Quanguolle pakotteita.