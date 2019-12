Ulkomaat

Ruotsin kokoomusjohtajan syytetään rikkoneen lupauksen, jonka hän antoi Auschwitzista selvinneelle naiselle

Tukholma

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Friedin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsidemokraatit

”Tällaisessa tilanteessa kahden puolueen sulkeminen ulos kaikista keskusteluista ja päätöksistä ei toimi.”

Kokoomuksen