Ulkomaat

Britannian vaaliviikko käynnistyi kohulla, kun Boris Johnson kieltäytyi katsomasta kuvaa sairaasta lapsesta

Britanniassa

Johnson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konservatiivipuolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006336893.html