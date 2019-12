Ulkomaat

Tuhkarokkoon kuollut jo yli 60 lasta Samoalla: Karanteeni ei näyttänyt tehoavan, YK myöntää hätäavustusta

Samoaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhkarokko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy