Uuden-Seelannin tulivuoren­purkauksessa pelätään kuolleen 13 ihmistä, poliisi käynnistää rikostutkinnan

maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa sattuneessa tulivuorenpurkauksessa on tähän mennessä vahvistettu viisi kuolonuhria. Kateissa on yhä kahdeksan ihmistä. Uuden-Seelannin poliisin mukaan myös he ovat hyvin todennäköisesti kuolleet.Sairaalahoitoon vietyjä loukkaantuneita on 31. Maan hallituksen mukaan 27 heistä on saanut erittäin pahoja palovammoja. Heidän kehostaan on palanut yli 71 prosenttia. Hallituksen mukaan on todennäköistä, että myös osa heistä kuolee.Vielä maanantaina oli epäselvää, kuinka paljon White Islandilla oli ihmisiä kun tulivuori alkoi purkautua. Tämän hetken tiedon mukaan saarella oli hieman alle 50. Poliisin mukaan saarella oli ihmisiä Australiasta, Britanniasta, Saksasta, Uudesta-Seelannista, Kiinasta, Malesiasta ja Yhdysvalloista.erityistä huolta herätti matkailijoiden ryhmä, jonka nähtiin kävelevän kraatterissa hetkeä ennen purkausta. Tulivuoresta suoraa videokuvaa lähettävien kameroiden mukaan vajaan kymmenen ihmisen nähtiin kävelevän kraatterissa ennen kuin kuva pimeni maanantaina hieman kahden jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa.Uuden-Seelannin poliisi kertoi tiistaina aamulla Suomen aikaa, että se aikoo käynnistää rikostutkinnan tapahtumista ja olosuhteista, jotka johtivat ihmisten kuolemiin ja loukkaantumisiin.Maan pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että saaren yllä tehdyillä tiedustelulennoilla ei ole löytynyt mitään elonmerkkejä saarelta.”Tämä on musertava tragedia”, Ardern sanoi.Maanantaina pelastustyöt jouduttiin keskeyttämään. Niitä viivästyttivät vaaralliset olosuhteet, sillä tulivuori olisi voinut purkautua uudelleen. Illan tullen etsintöjä haittasi myös pimeys.tunnetaan myös nimellä Whakaari. Se on tulivuorisaari, joka sijaitsee noin 50 kilometriä pohjoiseen Uuden-Seelannin Pohjoissaaren rannikolta. Saari on suosittu turistikohde, ja vuosittain tulivuorella vierailee 10 000 matkailijaa.White Island on Uuden-Seelannin aktiivisin tulivuori. 70 prosenttia siitä sijaitsee merenpinnan alapuolella. Tulivuori purkautuu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2016.