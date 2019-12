Ulkomaat

Yhdysvaltain neuvottelijat ovat tukalassa välikädessä, mutta Madridin ilmasto­kokouksessa näkyy myös kapina

Madrid

Amerikkalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalifornia

https://www.hs.fi/talous/art-2000006304426.html

Senaattori

Sähköautot

We Are Still Inillä

Yhdysvaltain

Pariisin

diplomaatit aloittivat YK:n ilmastokokouksen marraskuussa 2016 Marrakechissa hilpeissä tunnelmissa. Yhdysvalloissa koittaisi pian vaalit, ja virkamiehet iloitsivat demokraatti Hillary Clintonin varmaksi tulkitusta voitosta.Kokouksen kolmantena päivänä presidentiksi nousi kuitenkin republikaani Donald Trump, jonka mielestä Pariisin ilmastosopimuksesta tulisi päästä eroon.Paikalla olleet kertovat, että ilmapiiri oli kylmäävä.”Se oli rankka tilanne Yhdysvaltain neuvottelijoille. Heidän uransa alta vedettiin matto”, muistelee Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia.vuonna Yhdysvallat on mukana ilmastokokouksessa Madridissa, mutta tilanne on vielä tukalampi.Neuvottelijat tietävät, että Yhdysvallat eroaa Pariisin sopimuksesta ennen ilmastokokousta, joka järjestetään vuoden päästä Glasgow’ssa. Silti he neuvottelevat yhä Madridissa kellon ympäri.Suuri osa amerikkalaisista ilmastoneuvottelijoista on edellisen presidentin Barack Obaman palkkaamia, sillä Trump ei ole nimittänyt tehtäviin uusia ihmisiä.He toimivat hiljaa ja varovat ärsyttämästä Valkoista taloa.aikaan kun Yhdysvaltain viralliset edustajat pitävät matalaa profiilia, muutaman metrin päässä heidän neuvottelukopistaan pauhaa amerikkalainen ilmastopaatos.Vaikka ilmastotoimet eivät etene liittovaltion tasolla, monet julkiset ja yksityiset tahot ovat asettuneet vastustamaan Trumpin politiikkaa äänekkäämmin kuin koskaan.We Are Still In -nimiseen koalitioon kuuluu jo yli 2 200 yritystä ja sijoittajaa, lähes 300 kaupunkia ja 10 osavaltiota, jotka ovat kertoneet jatkavansa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”Trump ei puhu meidän puolestamme”, sanoo Madridissa parhaillaan vieraileva Kalifornian osavaltion senaattori Bob Wieckowski HS:lle.on Yhdysvalloissa ilmastopolitiikan edelläkävijä, joka on jääräpäisesti pitänyt kiinni tavoitteistaan liittovaltion painostuksesta huolimatta.Kalifornia on Yhdysvaltain talouden moottori ja monelle ilmastoasioiden esikuva. Siinä missä koko Yhdysvaltojen kasvihuonekaasupäästöt ovat yhä suuremmat kuin vuonna 1990, Kalifornian päästöt pienenivät rajan alle vuonna 2016.Osavaltion päästövähennystavoite on Pohjois-Amerikan kunnianhimoisin: vuoteen 2030 mennessä päästöjen pitäisi olla 40 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Euroopan unionilla on sama tavoite.Wieckowski on yksi lukuisista paikallispoliitikoista, jotka pitävät meteliä ilmastoteoista niin Madridissa kuin kotimaassaankin.”Olen viestintuoja ja kerron ihmisille epämiellyttäviäkin asioita”, hän sanoo.Epämiellyttävillä asioilla senaattori tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa ihmiset eivät voi enää ajaa runsaspäästöisillä avolava-autoillaan pitkin Kalifornian kukkuloita.”Meidän täytyy rakentaa maailman tehokkaimmat sähköautot ja fiksuja liikenneverkostoja.”ovat erityisen lähellä Wieckowskin sydäntä, sillä Teslan päämaja sijaitsee hänen kotikaupungissaan Fremontissa.Hänen mukaansa Piilaakson teknologiayhtiöiden ihmiset ovat kiinnostuneet ilmastoteoista. He eivät näe ristiriitaa talouskasvun ja päästöjen vähentämisen välillä.”Eivät he ehkä halua kituuttaa, mutta he haluavat olla vihreitä.”on Madridissa poikkeuksellisen painoarvoisia tukijoita, kuten edustajainhuoneen puheenjohtaja, demokraatti Nancy Pelosi.Amerikkalaisten koalitiota rahoittaa avokätisesti mediamiljardööri ja demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaava Michael Bloomberg, joka on niin ikään paikalla Madridissa.”Olemme täällä viestimässä, että kongressin tuki ilmastokriisin hillitsemisessä on raudanluja”, Pelosi sanoi puheessaan viime viikolla.Hänen läsnäolonsa oli vahva viesti Yhdysvaltain demokraateilta.”Se on toisaalta sisäpoliittista, mutta sillä halutaan myös näyttää kansainvälisille kumppaneille, että Yhdysvallat on moniääninen”, Suomen pääneuvottelija Honkatukia arvioi.virallisten neuvottelijoiden tekemisistä Madridissa tihkuu nihkeästi tietoa.”Olemme täällä valvomassa Yhdysvaltain etua”, kertoo maan ulkoministeriön edustaja HS:lle, mutta hän ei halua edes nimeään yhdistettävän kommentteihin.Diplomaatti ei kerro tarkemmin, mistä Yhdysvaltain edussa on kyse. Hän valitsee sanansa tarkkaan:”Yhdysvallat on ylpeä saavutuksistaan maailman johtajana päästöjen vähentämisessä ja talouskasvussa.”ilmastosopimuksesta voi tulla Yhdysvalloille pyöröovi.Jos ensi vuoden presidentinvaalit voittaa demokraattiehdokas, hän liittää Yhdysvallat takaisin sopimukseen. Virallinen eroamispäivä sopimuksesta on kuitenkin 4. marraskuuta 2020, ja uuden presidentin virkaanastujaiset ovat vasta 20. tammikuuta 2021. Siksi Yhdysvallat eroaa sopimuksesta varmasti ainakin hetkeksi.Osavaltion senaattori Wieckowski suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti mutta ei peittele turhautumistaan nykytilanteeseen.”Onhan tämä, mitä teemme, jo jotakin, mutta voimakkaampaa olisi, jos presidentti olisi samaa mieltä.”