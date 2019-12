”Se oli kuin minisarja Chernobylistä” – Tulivuorisaaren pelastustöihin osallistuneet kertovat saaren traagisesta näystä purkauksen jälkeen

Ulkomaat

”Se oli kuin minisarja Chernobylistä” – Tulivuorisaaren pelastustöihin osallistuneet kertovat saaren traagises

Uuden-Seelannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastustyöntekijöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusiseelantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastustyöt

Saaren

White Island