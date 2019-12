Venäjän presidentti Putin ja Ukrainan presidentti Zelenskyi sopivat vankien vaihdosta ja uusista vetäytymisistä: ”Tämä oli tasapeli”

Ulkomaat

Venäjän presidentti Putin ja Ukrainan presidentti Zelenskyi sopivat vankien vaihdosta ja uusista vetäytymisist

presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat tiistain vastaisena yönä Pariisissa uudesta vankien vaihdosta ja vetäytymisten jatkamisesta Itä-Ukrainassa.Presidentit kertoivat asiasta öisessä tiedotustilaisuudessa, jonka he pitivät yhdessä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.Vuoden loppuun mennessä toteutettavassa vankien vaihdossa on Zelenskyin mukaan tarkoitus vaihtaa kaikki loput Venäjän ja Ukrainan sotavangit. Heidän kokonaismääränsä ei ole tiedossa, ja joukkoon kuuluvien määrittelystä voidaan joutua vielä kiistelemään.Edellinen vankien vaihto tehtiin syyskuun alussa.huippukokouksessa sovittiin vetäytymisen jatkamisesta kolmessa uudessa kohteessa niin kutsutulla Minskin tulitaukolinjalla Itä-Ukrainassa.Vetäytymiset on määrä toteuttaa maaliskuun loppuun mennessä, jolloin neljän maan Ukraina-huippukokouksen on määrä kokoontua uudelleen.Venäjän tukemat Itä-Ukrainan separatistit ja Ukrainan joukot ovat vetäytyneet syksyn mittaan kolmessa kohteessa tulitaukolinjalta. Vetäytymiset olivat edellytys Pariisin huippukokouksen järjestämiselle, ja nyt vetäytymisiä on siis tarkoitus jatkaa.Zelenskyin ja Putinin ensimmäinen kahdenkeskinen Pariisin-neuvottelu kesti yli tunnin. Venäläisen uutissivuston RBK:n mukaan siihen osallistuivat presidenttien lisäksi ulkoministerit, avustajat ja kaasuyhtiö Gazpromin pääjohtaja Aleksei Miller.Tapaamisessa käsiteltiin Ukrainan sodan lisäksi myös venäläisen kaasun kuljetuksia Ukrainan kautta. Maiden välinen kaasusopimus on päättymässä samaan aikaan, kun Venäjä rakentaa Nord Stream -kaasuputkea Ukrainan kaasuputken ohittamiseksi kokonaan.ja Zelenskyi esiintyivät Pariisissa pidättyvästi. He eivät kätelleet, hymyilleet eivätkä ottaneet toisiinsa tiedotustilaisuudessa katsekontaktia.”Kyllä, voimme puhua suojasäästä suhteissamme”, Putin luonnehti tapaamista Radio Free Europen mukaan.”Nyt on paras olla diplomaattinen”, Zelenskyi kommentoi RBK:n mukaan.”Sanotaan, että toistaiseksi tämä oli tasapeli.”Neuvottelujen tarkoituksena on vuonna 2014 alkaneen ja yli 13 000 ihmishenkeä vaatineen Itä-Ukrainan sodan lopettaminen. Suunnitelman mukaan Itä-Ukrainan separatistialueet riisutaan aseista, alueella järjestetään paikallisvaalit ja alueelle myönnetään erityisasema.