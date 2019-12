Ulkomaat

Maailman vanhin pääministeri neuvoi Marinia kuuntelemaan kokemuksen ääntä

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahathir

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tämän hetken vanhin pääministeri, Malesian Mahathir Mohamad, 94, neuvoo Suomen pääministeriä Sanna Marinia (sd), 34, kuuntelemaan kokemuksen ääntä. Marinista tuli maanantaina maailman nuorin pääministeri.”Vaikka uskomme nuorten ihmisten idealismiin, on tärkeää, että hekin ottavat huomioon vanhojen ihmisten kokemuksen”, Mahathir sanaili terveisensä Marinille uutistoimisto Reutersin haastattelussa tiistaina Kuala Lumpurissa. ”Näin saadaan hyvä yhdistelmä molemmista, ja siitä seuraa hyvää.”Mahathir Mohamad on varsinainen islamilaisen Malesian politiikan dinosaurus. Hän nousi ensimmäisen kerran pääministeriksi vuonna 1981 ja pysyi vallassa aina vuoteen 2003 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.palasi pääministeriksi viime vuoden toukokuussa, mutta on luvannut luopua vallasta ensi vuonna oppositiojohtaja Anwar Ibrahimin hyväksi. Malesian kuningas vapautti vuosia vangittuna olleen Anwarin viime vuonna armahduksella.Anwaria syytettiin korruptiosta ja homoseksuaalisesta suhteesta, mikä on Malesiassa laitonta. Mahathir puolestaan piti syytteitä ja tuomiota tekaistuina. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin Mahathir on ottanut torjuvan kannan.Lisäksi veteraanipääministeri on julistautunut avoimesti antisemitistiksi.