USA:n, Meksikon ja Kanadan uusi kauppasopimus etenee: Demokraatit saivat läpi haluamansa muutokset

edustajainhuoneen demokraatit neuvottelivat tiistaina haluamansa muutokset Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon väliseen kauppasopimukseen, kertoo uutistoimisto Reuters.Muutosten tarkoituksena oli demokraattien mukaan varmistaa paremmat ehdot työläisten ja ympäristön kannalta ja poistaa kohdat, jotka olisivat demokraattien mukaan hyödyttäneet suuria lääkealan yhtiöitä.Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon sopimusta USMCA:ta (United States–Mexico–Canada Agreement) on neuvoteltu noin vuoden ajan, ja sen on tarkoitus korvata Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta.Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi, että sopimus on ”loputtomasti parempi” kuin se, mitä Trumpin hallinto alunperin ehdotti.Pelosi kutsui sopimusta ”amerikkalaisten työntekijöiden voitoksi”.Sopimuksen on ennustettu menevän läpi republikaanienemmistöisessä senaatissa., Kanadan ja Meksikon edustajat tapaavat Meksikossa tiistaina ja jatkavat keskustelua sopimuksesta, kertoo uutistoimisto AFP.Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador sanoi, että maiden johtajat allekirjoittavat ”alustavan sopimuksen”.”Maiden välillä on alustava sopimus.”