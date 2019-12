Ulkomaat

Kirjeenvaihtajan kommentti: Miksi Trump joutuu oikeuteen, vaikka lopputulos tiedetään?

Washington

Jälleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006338291.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006339138.html

yksi historiallinen päivä Washingtonissa. Eivätkä ne tähän lopu.Tiistaina edustajainhuoneen demokraatit pitivät tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat, mistä aikovat presidentti Donald Trumpia syyttää. Virkasyytteeseen tulee kaksi syytekohtaa: vallan väärinkäyttö ja kongressin lainkäytön estäminen.Seuraava historiallinen päivä nähdään luultavasti heti ensi viikolla, kun edustajainhuone äänestää syytteen nostamisesta. Demokraatit eivät veisi syytettä äänestykseen, jos eivät tietäisi, että se saa enemmistön kannatuksen.Trumpista on tulossa Yhdysvaltain 243-vuotisen historian kolmas presidentti, joka joutuu valtakunnanoikeuteen. Yhtäkään ei ole koskaan tuomittu pois virastaan.on luvassa lisää historiallisia päiviä. Silloin on vuorossa oikeudenkäynti, josta vastaa republikaanijohtoinen senaatti.Senaatilla on vapaus määritellä oikeudenkäynnin säännöt. Teoriassa se voisi vain äänestää syytteistä, mutta todennäköisesti luvassa on lisää todistajanlausuntoja ja ainakin muutaman viikon mittainen prosessi.Lopputulos on kuitenkin jo tiedossa. Kaikki ennustavat, ettei Trumpia tuomita syylliseksi. Oikeudenkäynti on poliittinen ja presidentillä on oman puolueensa täysi tuki.Miksi sitten koko tämä show?on ainakin kaksi, joista yksi on idealistinen ja toinen kyyninen. Molemmat voivat olla totta samaan aikaan.Idealistinen selitys virkasyytteen nostamiselle on se, että Trumpin toiminta uhkasi amerikkalaista demokratiaa niin vakavasti, että siihen oli pakko puuttua.Muuten historiankirjoihin jäisi ennakkotapaus, jonka mukaan presidentti voi yrittää käyttää ulkopoliittista valtaansa poliittisten vastustajiensa maineen lokaamiseen ilman seurauksia.Kyyninen selitys on, että demokraatit laskevat hyötyvänsä virkasyytteestä vaaliuurnilla. Se voi äkkiseltään näyttää epätodennäköiseltä, koska presidentin haastaminen valtakunnanoikeuteen jakaa kansan yhä voimakkaasti.Syytettä kuitenkin tukee suurempi osa amerikkalaisista kuin vastustaa. Vielä suurempi osa ajattelee, että Trump on toiminut väärin.Näillä ihmisillä on merkitystä, kun maahan ensi syksynä valitaan uusi presidentti ja uusi kongressi. Kansalaiset näkevät, ketkä kaikki republikaanit ovat kannattaneet presidentin vapauttamista syytteistä.toimet Ukrainassa ovat hallinneet otsikoita syyskuusta asti. Demokraattien oma presidenttipeli on jäänyt niiden varjoon. Se ei välttämättä ole puolueelle huono asia, sillä ehdokkaiden joukosta ei ole löytynyt selvää suosikkia.Jos huomio ei olisi presidentissä, se olisi demokraattien sisäisissä kiistoissa.Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi puhui tiistaina myös toisessa tiedotustilaisuudessa. Siinä hän kertoi, että edustajainhuone hyväksyy vihdoin uuden Meksikon ja Kanadan kanssa neuvotellun kauppasopimuksen.Sopimus on ollut yksi Trumpin suurimmista tavoitteista. Demokraattien viesti kansalaisille oli selvä: kaikesta huolimatta me pystymme myös yhteistyöhön.Meneekö viesti läpi, se on toinen juttu.