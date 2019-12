HS-analyysi: The Washington Postin julkaisemat haastattelut paljastavat syvän uskonpuutteen ja Yhdysvaltain valheet Afganistanin sodasta

Ulkomaat

HS-analyysi: The Washington Postin julkaisemat haastattelut paljastavat syvän uskonpuutteen ja Yhdysvaltain va

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monen

Kuka