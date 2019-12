Ulkomaat

USA:n ulkoministeri varoitti Venäjää sekaantumasta vuoden 2020 presidentinvaaleihin

ulkoministeri Mike Pompeo on varoittanut Venäjää sekaantumasta vuoden 2020 presidentinvaaleihin, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.Pompeo osoitti varoituksensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville, kun ulkoministerit tapasivat tiistaina Washingtonissa.”Sisäisiin asioihimme sekaantumiseen liittyvässä kysymyksessä olin selkeä, sitä ei voi hyväksyä”, Pompeo sanoi Lavrovin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.”Jos Venäjä aliarvioi demokraattiset prosessimme, tartumme toimeen vastaukseksi.”kielsi Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaliin.”Olemme jälleen korostaneet, että kaikki spekulaatiot väitetystä sekaantumisestamme Yhdysvaltain sisäisiin prosesseihin ovat perättömiä”, Lavrov sanoi.Lavrov toisti myös Venäjän tarjouksen siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä sitoutuisivat sopimukseen, joka estäisi maita puuttumasta toistensa asioihin. Venäjää on suututtanut Yhdysvaltojen antama tuki kansalaisjärjestöille.Venäjän ulkoministeri sanoi myös kutsuneensa Pompeon vierailemaan Venäjällä, sitten kun se on mahdollista.keskustelivat myös terrorismin vastaisista toimista, huumausaineista sekä Syyrian ja Afganistanin tilanteista. Lisäksi he puhuivat Pompeon mukaan muun muassa Pohjois-Koreasta, Venezuelasta ja Ukrainasta.Pompeon mukaan käsittelyssä olivat myös Venäjällä pidätetyt Yhdysvaltain kansalaiset. Pompeo sanoi toistaneensa Lavroville, että Krim kuuluu Ukrainalle ja että Venäjän pitää noudattaa sopimuksia Itä-Ukrainassa.