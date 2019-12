Ulkomaat

Useita ihmisiä on kuollut ampumavälikohtauksessa New Jerseyssä, ainakin yksi kuolleista on poliisi

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa Jersey Cityssä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertovat kansainväliset mediat.



Kaksi ihmistä alkoi ampua paikallisen ruokakaupan lähellä Greenvillen alueella Jersey Cityssä tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa. Välikohtaukseen osallistui kymmeniä viranomaisia, ja laukausten ääniä kuului alueelta yli tunnin ajan, keroo

Ainakin yksi kuolleista on poliisi. Kolme muuta ovat mediatietojen mukaan kaupan asiakkaita ja kaksi ampujia.



Lisäksi kolme poliisia loukkaantui ammuskelussa, kertoo



Viranomaisten mukaan viitteitä terrorismiin ei tällä hetkellä ole.

