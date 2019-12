Ulkomaat

Bougainville äänesti itsenäistymisen puolesta

provinssi haluaa itsenäistyä Papua-Uudesta-Guineasta omaksi valtiokseen, kertovat uutistoimistot.Pienen provinssin itsenäistymisestä järjestettiin kansanäänestys marraskuun lopussa, ja parin viikon aikana äänensä on antanut noin 180 000 äänioikeutettua. Äänestyksen viralliset tulokset julkistettiin keskiviikkona. Äänestäjistä 98 prosenttia oli itsenäisyyden kannalla. Noin 3 000 ihmistä äänesti sen puolesta, että provinssi säilyisi Papua-Uuden-Guinean osana, mutta sen itsehallinto laajentuisi.Äänestystulos oli odotettu, sillä jo ennakkotietojen perusteella enemmistö kannatti itsenäistymistä.Kun äänestystulokset julkistettiin, monet paikalliset asukkaat riemuitsivat.”Onni on liian lievä ilmaisu”, sairaanhoitajaopiskelija Alexia Baria kommentoi AFP:lle onnenkyyneleet silmissään.”Tämä on se hetki, jotka olemme odottaneet.”saariryhmää ovat 1 800-luvulta lähtien hallinneet saksalaiset siirtomaaisännät, Australia ja 1970-luvulta lähtien Papua-Uusi-Guinea. Japani miehitti pääsaarta toisessa maailmansodassa, kunnes liittoutuneet kukistivat japanilaiset 1944.Ensimmäiset itsenäisyysajatukset heräsivät jo vuonna 1975 samaan aikaan, kun Papua-Uusi-Guinea itsenäistyi Australiasta. Bougainvillen pääsaari sijaitsee 700 kilometrin päässä Papua-Uuden-Guinean rannikolta.Itsenäisyysvaatimusten ja sisällissodan keskiössä on ollut Pangunan kupari- ja kultakaivos. Se avattiin 1972, ja se tuotti parhaimmillaan 45 prosenttia koko Papua-Uuden-Guinean vientituloista.Nyt käydyn itsenäisyys­kansanäänestyksen järjestämisestä sovittiin jo vuonna 2001 kymmenvuotisen sisällissodan päättäneessä rauhansopimuksessa.tulos ei ole sitova, ja Papua-Uuden-Guinean parlamentin pitää ratifioida se. Jos parlamentti ei hyväksy itsenäistymistä, pelkona on, että sisällissotaan johtaneet erimielisyydet nousevat uudelleen esiin. Vuosina 1988–1998 Bougainvillen vallankumousarmeijan BRA:n ja Papua-Uuden-Guinean hallituksen yhteenotoissa kuoli yli 10 000 ihmistä.Asiantuntijat ovat jo aiemmin pitäneet selvänä, että vaikka kansalaiset äänestävät itsenäisyyden puolesta, Bougainville ei ole taloudellisesti valmis itsenäistymään. Provinssi saa ison osan tuloistaan tukiaisina Papua-Uudelta-Guinealta. Provinssin suurin taloudellinen avunantaja puolestaan on Australia.Papua-Uudessa-Guineassa Bougainvillen asioista vastaavan ministeri Puka Temun mukaan äänestyksen tulos on ”vakuuttava”. Hän toivoo kuitenkin, että äänestäjät antavat Papua-Uudelle-Guinealle riittävästi aikaa käsitellä tulosta.”Tuloksessa ei ole mitään epäselvää. Bougainvilleläiset haluavat itsenäistyä”, kommentoi puolestaan australialaisen ajatushautomo Lowyn asiantuntija Shane McLeod.Hänen mukaansa Papua-Uuden-Guinean hallinnon täytyy kiireesti ryhtyä toimiin Bougainvillen itsenäistymisen edistämiseksi.”Heidän täytyy olla valmiita keskustelemaan itsenäistymisen aikataulusta”, McLeod kommentoi.