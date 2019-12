Ulkomaat

Muut Pohjoismaat ovat tuoneet al-Holin leiriltä orpolapsia, Norjassa hiertää sairaan nelivuotiaan tapaus

Tukholma

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norja

Tanska