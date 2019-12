Ulkomaat

Jättilakkoja ja mielen­osoituksia aiheuttaneeseen eläkeuu­distukseen tehtiin myönnytyksiä Ranskassa

jättilakkoja ja suurta vastustusta herättäneet eläkeuudistuksen yksityiskohdat julkistettiin keskiviikkona. Ranskan pääministeri Èdouard Philippe kertoi tiedotustilaisuudessaan, että Ranskassa on tarkoitus siirtyä yhteen eläkeikään, mutta joitakin myönnytyksiä uudistukseen on tehty.”On tullut aika rakentaa yleinen eläkejärjestelmä. Ehdotamme uutta järjestelmää, joka tulee olemaan samanlainen kaikille”, Philippe sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.Philippen mukaan kaikille täyden työuran tehneille taataan Ranskassa 1 000 euron kuukausittainen minimieläke. Lisäksi 62 ikävuoden virallinen eläkeikä pysyy samana. Ihmisiä kuitenkin kannustetaan pysymään työelämässä pidempään pistejärjestelmän avulla. Pistejärjestelmässä työntekijät ansaitsisivat tehdystä työstä pisteitä, jotka kartuttaisivat heidän eläkkeitään.Philippen mukaan eläkeuudistus tullaan toteuttamaan asteittain. Ne työntekijät, jotka siirtyvät työelämään vuonna 2022 ja sen jälkeen siirtyvät täysin uuden eläkejärjestelmän piiriin. Sen sijaan ne työntekijät, joilla on vähemmän kuin 17 vuotta aikaa eläkkeelle siirtymiseen, pysyvät omissa vanhoissa eläkemalleissaan, kertoo uutistoimisto Reuters.Myönnytyksiä tehtiin myös muutamille ammattikunnille. Philippen mukaan esimerkiksi palomiehet, poliisit ja sotilaat saavat pitää alemman eläkeiän.Philippen mukaan eläkelain luonnosta käsitellään Ranskan parlamentissa helmikuun lopussa.eläkeuudistuksessa on ollut kyse yhdestä eläkeiästä. Uudistuksen myötä Ranskassa on ollut tarkoitus siirtyä yhteen eläkeikään, mikä merkitsisi eläkeiän nostamista monilla erityiseduista nauttivilla julkisen sektorin aloilla. Erilaisia, räätälöityjä eläkemalleja on tällä hetkellä yli 40 ammatissa.Ranskassa ammattiliitot ovat voimakkaasti vastustaneet kaavailtua uudistusta. Monien eläkkeiden on pelätty pienenevän ja eläkeiän on pelätty nousevan yli 62 ikävuoden virallisen eläkeiän.Eläkeikää on tiettävästi aiemmin ollut tarkoitus nostaa 64 ikävuoteen.viikolla miljoonien ihmisten lakko lamautti Ranskan ja sadattuhannet ranskalaiset osallistuivat eläkeuudistuksia vastustaviin mielenosoituksiin ympäri maata. Lakkoon on osallistunut muun muassa opettajia, joukkoliikenteessä työskenteleviä, poliiseja ja sairaaloiden ja lentokenttien henkilökuntaa.Eläkeuudistus on henkilöitynyt Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin ja viikon kestäneitä mielenosoituksia ja jättilakkoja on pidetty hänen koetinkivenään. Vuosi sitten Macron sai vastaansa keltaliiviliikkeen, jonka myötä hän joutui tekemään joitakin myönnytyksiä. Macronin myönnytyksiin keltaliiveille lukeutui muun muassa minimipalkan korotus.Pääministeri Pihilippe kuitenkin vakuutti vielä viime perjantaina, ettei eläkeuudistuksen suhteen olla luovuttamassa.Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Philippe vetosi lakkojen lopettamiseen sanoen miljoonien ihmisten kärsivän niistä. Philippen mukaan nyt tehtyjen myönnytysten tulisi riittää lakkoilijoille. Ammattiliittojen edustajat ilmoittivat kuitenkin olevansa eri mieltä.Esimerkiksi Ranskan suurimpiin ammattiliittoihin kuuluva CGT ilmaisi tyytymättömyytensä uudistuksiin heti pääministerin puheen jälkeen.”Emme ole tyytyväisiä hallituksen ilmoitukseen. Kyseessä on vitsi ja tässä pilkataan ihmisiä, jotka ovat taistelleet asian puolesta”, sanoi CGT:n pääsihteeri Philippe Martinez.CGT:n mukaan lakot saattaisivat yltyä jopa pahemmiksi eläkeuudistuksen yksityiskohtien julkistamisen myötä, kertoo Reuters. Liiton mukaan torstaille ja ensi viikon tiistaille on suunnitteilla lisää protesteja.