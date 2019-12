Ulkomaat

Koillis-Syyrian ”ulkoministeri”: Al-Holin leirillä lapsista tulee uusi suku­polvi Isisin terroristeja

Qamishli.

Omarin

Osa Isisin

Käytännössä

Koillis-Syyriassa

Tausta: Mikä on Koillis-Syyrian epävirallinen itsehallinto?

Koillis-Syyriaan

Koillis-Syyrian epävirallisella hallinnolla ei ole vielä sopimusta Suomen kanssa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, sanoo alueen ulkosuhteista vastaava johtaja.”Olemme olleet yhteydessä Suomen viranomaisiin ja käymme dialogia. Mutta tähän mennessä ei ole tuloksia”, sanoo Abdulkarim Omar, joka on Rojavan alueen epävirallisen itsehallinnon ”ulkoministeri.”Omar on hallinnon keskeisin johtaja neuvotteluissa ulkomaiden kanssa. Hän antoi haastattelun Helsingin Sanomille keskiviikkona Qamishlin kaupungissa Koillis-Syyriassa.Rojavan hallinto hallitsee suurinta osaa Koillis-Syyriasta, myös aluetta, jolla sijaitsee al-Holin telttaleiri. Leirille on suljettu noin 70 000 naista ja lasta, jotka elivät Isisin hallitsemalla alueella. Joukossa on yli 40 suomalaista.Omar sanoo toivovansa ratkaisua Suomen kanssa ”lähiaikoina”. Hän käy al-Holin tilanteesta neuvotteluita myös monien muiden kanssa.”Euroopan valtiot eivät halua ottaa kansalaisiaan takaisin, koska pitävät heitä uhkana. Se on mielestämme suuri virhe”, Omar sanoo toimistossaan. ”Jos nämä lapset jäävät al-Holin olosuhteisiin, heistä tulee uusi sukupolvi Isisin terroristeja.”Omar huomauttaa, että kun jihadistijärjestö hallitsi ”kalifaattiaan” Irakissa ja Syyriassa, se teki iskuja myös Euroopassa.”Se, että nämä ihmiset ovat täällä, ei tarkoita, etteivät he olisi uhkaksi koko maailmalle. Jotta vaara voidaan pysäyttää, jokaisen maan pitää ottaa kansalaisensa, naiset ja lapset, deradikalisoida heidät ja sopeuttaa yhteiskuntaan, jotta tämä vaara voidaan pysäyttää”, Omar sanoo.Rojavan kotikutoinen hallinto on koko vuoden ajan sanonut, että se ei pysty yksin huolehtimaan tilanteesta. Sen vankiloissa on noin 10 000 Isis-taistelijaa. Lisäksi vartioiduilla telttaleireillä on noin 10 000 ulkomaalaista Isisin-taistelijoiden perheenjäsentä ja päälle vielä kymmeniätuhansia syyrialaisia ja irakilaisia.Lokakuussa alkaneen Turkin hyökkäyksen seurauksena alueella on myös yli 100 000 maansisäistä pakolaista.mukaan ongelma al-Holin tilanteen ratkaisemiseksi on Euroopan valtioiden päässä.”Euroopan valtiot eivät suostu ottamaan aikuisia naisia takaisin. He haluavat vain lapsia, mutta me emme voi erottaa lapsia äideistään pakolla. Jos jokin Euroopan maa haluaa ottaa kaikki kansalaisensa, naiset ja lapset yhdessä, se kyllä sopii meille.”Rojavan hallinto ei kuitenkaan luovuta sellaisia naisia, joita epäillään Syyriassa tehdyistä rikoksista.Epäilläänkö joitain suomalaisnaisista rikoksesta?”Siitä minulla ei ole tietoa, se on turvallisuusviranomaisten asia.”Rojavan hallinnon näkemys on, että lasten erottaminen huoltajastaan leirioloissa pakkokeinoin olisi laitonta, kansainvälisten sopimusten ja lasten oikeuksien vastaista.”Ja lapset ovat uhreja”, Omar sanoo.Tilanne on johtanut siihen, että toistaiseksi al-Holista on kotiutettu EU-maihin lähes yksinomaan orpolapsia.”Me olemme luovuttaneet orpoja ja joitain sellaisia, joilla on humanitaarinen syy, kuten vakava sairaus.”1) Suomi kotiuttaa leirillä olevat orvot. HS:n tietojen mukaan leirillä on kaksi nuorta orpoa ja ainakin kaksi lasta, jotka ovat tähän rinnastettavassa tilanteessa.2) Orpojen lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti kotiuttaa vakavasti sairaita lapsia. Kotiuttaa voidaan myös lapsia, joiden luovuttamiseen heidän äitinsä leirillä antaa kirjallisen luvan.3) Suomi kotiuttaa kaikki 11 aikuista suomalaista naista ja heillä olevat yli 30 lasta.Omar sanoo kuitenkin, että jokainen tapaus harkitaan yksilöllisesti. Leiriltä on esimerkiksi kotiutettu yksittäisiä naisia, joiden terveydentila on ollut kriittinen.hallinnoimalla alueella eläneistä naisista on Omarin mukaan toiminut vain perheenäiteinä eivätkä he ole osallistuneet vääryyksiin. Tällaisten naisten luovuttamiseen ei ole estettä, jos muut ehdot täyttyvät.Naisten mahdollisia rikoksia taas voivat olla esimerkiksi Isisin väkivaltaisuuksiin osallistuminen tai Isisin uskonnollisessa poliisissa toimiminen. Omar puhuu asiasta yleisesti, ei tarkoittaen suomalaisia.Tietoja al-Holiin suljetuista ihmisistä ja heidän roolistaan Isisissä kerää SDF-asejoukon sotilastiedustelu. Sen ydinryhmä koostuu kurdisotilaista, mutta mukana on myös paikallisia arabeja. SDF saa tukea kansainväliseltä liittoumalta. Käytännössä siis esimerkiksi Yhdysvaltain sotilastiedustelu on mukana keräämässä todisteita Isisin alueella toimineista ja eläneistä henkilöistä.HS:n tietojen mukaan Koillis-Syyriassa on vangittuna myös kaksi suomalaista miestä, joita epäillään Isisin taistelijoiksi. Heidän tuomisensa Suomeen ei ole esillä nyt käytävissä neuvotteluissa.Viime aikojen huhumyllyssä on myös liikkunut väitteitä, että Suomen pitäisi virallisesti tunnustaa Rojavan itsehallinto, jotta kotiuttamisesta päästään sopimukseen.”Ei. Meillä ei ole mitään vaatimuksia, ei Suomen eikä muiden maiden kanssa”, ulkosuhdejohtaja Omar sanoo.Rojavan hallinto ei tuomitse ulkomaalaisia omissa paikallisissa oikeusistuimissaan. Hallinto on ehdottanut, että sen alueelle perustettaisiin kansainvälinen erityistuomioistuin, jossa pidettäisiin Isisissä toimineiden miesten ja naisten oikeudenkäynnit. Asia ei ole edennyt. Tuomioistuimen perustaminen olisi hidas ja kallis hanke ja nykyisenkaltaisissa epävakaissa oloissa käytännössä mahdotonta.Jos siis naiset ja lapset jäävät leirille, pidetäänkö heitä siellä vaikka vuosia?”Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.”pienten lasten pitäminen vankina sotilaiden vartioimalla leirillä surkeissa oloissa tuskin kuitenkaan voi jatkua loputtomiin pelkästään humanitaarisista syistä. HS:n tietojen mukaan myös moni suomalaislapsista leirillä on sairaana. Syyriassa on nyt talvi. Öisin lämpötila laskee lähelle nollaa. Viime päivinä on myös satanut rankasti. Leirillä ihmiset majoittuvat kylmissä teltoissa.Ei myöskään ole takeita, että leiri pysyy Rojavan hallinnon otteessa. Parin viime kuukauden aikana leiriltä on paennut joitain kymmeniä ihmisiä. Salakuljettajat järjestävät ihmisiä pois rahaa vastaan.Lisäksi Koillis-Syyrian aluetta havittelevat hallintaansa sekä Isis, Turkki että Syyrian hallitus.Omar sanoo, että Rojavan turvallisuustilanne on suuresti heikentynyt Turkin hyökättyä alueelle lokakuussa.”Meidän alueemme ei ole vakaa poliittisesti eikä sotilaallisesti. Emme voi tehdä tätä yksin. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä.”Viime viikkoina Isisin iskut ovat yleistyneet rajusti. Marraskuun aikana Isis teki alueella yli 80 hyökkäystä, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä.käydään myös aseellisia yhteenottoja aluetta hallitsevan SDF-joukon ja Turkin asevoimien ja sen liittolaisryhmien kanssa. Lisäksi seudulla on Venäjän ja Yhdysvaltain sotilaita.Abdulkarim Omar antaa haastattelua valkoiseksi kalkitussa tiilirakennuksessa. Siinä toimii epävirallisen itsehallinnon ulkoasiainosasto. Omarin huoneessa on iso kirjoituspöytä ja laidoilla nahkatuolit vieraille.Tässä huoneessa tehdään luovutussopimus Suomen kanssa, jos asioista päästään yhteisymmärrykseen. Omarin mukaan asia hoidettaisiin Suomen kanssa samoin kuin esimerkiksi Tanskan ja Britannian kanssa aiemmin.Suomen erityisedustaja tulisi paikalle, hänen kanssaan allekirjoitettaisiin viralliset luovutuspaperit. Ja sitten otettaisiin valokuvat mediaa varten. Rojava haluaa niitä oman pr-työnsä vuoksi. Luovutettavat suomalaiset kuljetettaisiin Semalkan rajanylityspaikan yli Irakin rajalle. Siitä eteenpäin Suomen viranomaisten pitäisi vastata heistä.Koska prosessi Suomen kanssa alkaa?Omar hymyilee hetken. ”En tiedä.””Toivon, että lähiaikoina meillä on uutisia Suomen kanssa.”luotiin sodan valtatyhjiössä itsehallinto, joka toimii käytännössä erillään musta Syyriasta.Virallisesti hallinto käyttää nimeä ”Koillis-Syyrian itsehallinto”. Rojava on alueen kurdinkielinen nimi, joten sitä kutsutaan myös ”Rojavan hallinnoksi”. Käytössä on usein myös ilmaisu ”kurdihallinto”, koska se on kurdien johtama. Hallintoon kuuluu kuitenkin myös alueen arabeja ja muista kansanryhmiä.Syyrian hallitus ei tunnusta Rojavan hallintoa. Ei myöskään mikään muun valtio maailmassa.Rojavalla on omat johtajat, oma poliisi ja aseellinen kurdien YPG-joukko. Rojavan hallinto pyörittää alueen virastoja. Hallinnon ideologia on äärivasemmistolainen paikallisdemokratiaan pyrkivä ”demokraattinen konfederalismi”.Sotilaallisesti suurinta osaa Koillis-Syyriasta hallitsee SDF-asejoukko, jota tukee kansainvälinen Isisin-vastainen liittouma. SDF:n tärkein ryhmä on kurdien YPG-joukko. SDF kävi valtaosan maataisteluista Isisiä vastaan ja valtasi lopulta koko sen alueen.