Uudessa-Seelannissa valmistaudutaan vaaralliseen etsintäoperaatioon, White Islandin tulivuoren odotetaan purkautuvan uudelleen

Ulkomaat

Uudessa-Seelannissa valmistaudutaan vaaralliseen etsintäoperaatioon, White Islandin tulivuoren odotetaan purka

Uudessa-Seelannissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

White Islandin

etsintäjoukot valmistautuvat menemään White Islandin tulivuorisaarelle perjantaina. White Islandin tulivuori purkautui maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa ja tulivuorenpurkauksessa on tähän mennessä vahvistettu kahdeksan kuolonuhria. Kahdeksan ihmistä on edelleen kateissa purkauksen jäljiltä ja heidän ruumiinsa uskotaan olevan saarella.Kadonneiden etsintäoperaatiota ei ole aloitettu vielä, koska tulivuoren on odotettu purkautuvan vielä uudestaan. Uuden-Seelannin viranomaiset ilmoittivat kuitenkin torstaina aamulla Suomen aikaa ryhtyvänsä vaaralliseen operaatioon heti perjantaiaamuna. Tulivuoritutkijoiden mukaan tulivuoren purkautumiseen on 50–60 prosentin mahdollisuus, kertoo uutistoimisto AFP. Lisäksi maanantaisesta purkauksesta on päässyt ilmatilaan vaarallisia kaasuja.Uuden-Seelannin poliisi kertoi tiedotustilaisuudessaan torstaina, että poliisi on tunnistanut kuusi ruumista ilmakuvamateriaalin avulla saarelta. Poliisin tavoitteena on hakea nuo kuusi ruumista perjantaisessa etsintäoperaatiossaan.Kahden henkilön mahdollisista ruumiista ei ole toistaiseksi tietoa.tulivuorisaari tunnetaan myös nimellä Whakaari. Tulivuorisaari sijaitsee noin 50 kilometriä pohjoiseen Uuden-Seelannin pohjoissaaren rannikolta. Saari on suosittu turistikohde.Purkauksen aikaan saarella oli 47 ihmistä. Uuden-Seelannin poliisin mukaan saarella oli ihmisiä Australiasta, Britanniasta, Saksasta, Uudesta-Seelannista, Kiinasta, Malesiasta ja Yhdysvalloista. Yli 20 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa saamiensa vakavien palovammojen vuoksi. Useiden loukkaantuneiden kehosta oli palanut yli 71 prosenttia.White Island on aktiivinen tulivuori. Viimeksi se on purkautunut vuonna 2016.