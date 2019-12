Berliinin puistomurha johti diplomaattiseen selkkaukseen Saksan ja Venäjän välillä, Venäjä karkottaa kaksi diplomaattia

Ulkomaat

Berliinin puistomurha johti diplomaattiseen selkkaukseen Saksan ja Venäjän välillä, Venäjä karkottaa kaksi dip

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hangošvili

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putinin