Algerialaiset valitsevat itselleen presidenttiä, tuhannet ihmiset osoittivat pääkaupungissa mieltä vaaleja vastaan

Ulkomaat

Algerialaiset valitsevat itselleen presidenttiä, tuhannet ihmiset osoittivat pääkaupungissa mieltä vaaleja vas

Pohjois-Afrikassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiantuntijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänestyspaikat