Britannia äänestää tänään poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa, ovensuukyselyt julki heti äänestyksen loputtua

äänestää torstaina poikkeuksellisen tärkeissä parlamenttivaaleissa. Vaalitulos viitoittaa maan tulevan brexit-tien ja kansainvälisen roolin.Äänestys päättyy vasta puoleltayöltä Suomen aikaa. Heti sen jälkeen julkaistaan ovensuukyselyt. Varsinainen vaalitulos selviää vasta perjantain puolella.Brittipuolueet eivät perinteisesti kampanjoi enää vaalipäivänä.Boris Johnsonin konservatiivipuolue lähtee vaaleihin noin kymmenen prosenttiyksikön etumatkalla. Ero kakkosena tulevaan Jeremy Corbynin johtamaan työväenpuolueeseen on kuitenkin kaventunut vaalien alla.Johnsonin keskeinen vaalilupaus on ollut ”hoitaa brexit valmiiksi”. Hokemaa on kuultu kampanjan lähes jokaisena päivänä useaan kertaan.Konservatiivit ovat tehneet kaikkensa välttääkseen riskinottoa kampanja-aikana. Vaaliviikolla Johnson on kuitenkin saanut kyseenalaista julkisuutta piiloutuessaan haastattelijoilta kylmäkaappiin sekä kieltäytyessään katsomasta kuvaa, jossa nelivuotias poika joutuu odottamaan vuoroaan sairaalan lattialla.”Viime kerralla [kesäkuun 2017 vaaleissa] jäimme yhdeksän paikkaa enemmistöstä. Nyt kisa on aivan yhtä tiukka”, Johnson vetosi keskiviikkoiltana äänestäjiin.Johnson saa selvän enemmistön alahuoneeseen, toteutuu Britannian EU-ero lähes varmasti. Jos Britannian ja EU:n neuvottelema erosopimus on saatettu voimaan tammikuun 31. päivään mennessä, alkaa brexitin siirtymäkausi. Se kestää vuoden 2020 loppuun asti.Johnsonin voitto tietää myös Britannian loittonemista eurooppalaisesta yhteistyöstä. Konservatiivihallitus yrittää sen sijaan kurkottaa entistä lähemmäksi Yhdysvaltoja.on tarjonnut äänestäjille lisää rahaa julkisiin palveluihin sekä vesi-, energia- ja junayhtiöiden ottamista takaisin julkiseen omistukseen. Labour lupaa myös uutta EU-kansanäänestystä.”Perjantaina voimme alkaa rakentaa Britanniaa, jossa lapset eivät kärsi köyhyydessä ja viru sairaaloiden lattioilla”, Corbyn vetosi keskiviikkoiltana äänestäjiin.Vaikka monet labourin lupaukset ovat olleet omiaan houkuttelemaan perusäänestäjiä, ei kampanja ole lähtenyt lentoon. Corbynin henkilökohtaiset suosioluvut ovat poikkeuksellisen alhaiset.Labouria ei ole nostanut edes se, että äänestäjät ovat olleet hyvin tyytymättömiä konservatiivihallitukseen sekä jo yli kolme vuotta jatkuneeseen brexit-kaaokseen.konservatiivit voittavat enemmistön, pääsee Johnson muodostamaan uutta hallitusta jo perjantaina.Jos kumpikaan isoista puolueista ei saa enemmistöä, on tilanne paljon epäselvempi. Tällöin brexitiä vastustavat puolueet voivat liittoutua konservatiiveja vastaan.Brexitiä vastustavat muun muassa liberaalidemokraatit sekä Skotlannin kansallispuolue SNP.Konservatiiveille ei löydy vastaavasti liittolaisia Johnsonin hallituksen petettyä pohjoisirlantilaisen Demokraattisen unionistipuolueen.ovat saaneet äänestää viime vuosina kyllästymiseen asti.Parlamenttivaalit on järjestetty viimeksi kesäkuussa 2017. Silloin pääministeri Theresa May toivoi voittavansa tuntuvan enemmistön alahuoneeseen. Vaalivoiton sijaan tuli tappio, ja Maylle jäi johdettavakseen vähemmistöhallitus.Sitä edelliset parlamenttivaalit järjestettiin toukokuussa 2015. Voittoisa pääministeri David Cameron lunasti vaalilupauksensa EU-kansanäänestyksestä kesäkuussa 2016. Brexit-kanta voitti prosentein 52–48, ja Cameron joutui eroamaan.Syyskuussa 2014 Skotlannin kansanäänestys torjui maan itsenäistymisen.