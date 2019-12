Ulkomaat

Al-Holissa olevan suomalais­naisen äiti ei usko, että naiset luovuttaisivat lapsensa Suomeen: ”Lapset ovat ain

Juuri nyt

Syyriassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elsa

Elsan

Elsa

Elsa

Leirillä