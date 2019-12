Ulkomaat

Boris Johnson saa kiittää vaalivoitostaan brexit-uskovaisia sekä äänestäjien Corbyn-allergiaa

Lontoo

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006341528.html

Johnson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Corbynilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pystyykö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämärän

Boris Johnsonia tervehdittiin varhain perjantaiaamuna sankarina omiensa joukossa. Muissa joukoissa vallitsi ällistys ja jopa tyrmistys. Työväenpuoluelaiset kuvailivat omaa vaalitulosta hirvittäväksi.Miten on mahdollista, että Johnson kykeni viemään konservatiivit selvään vaalivoittoon? Hallitus on ollut epäsuosittu, Britanniassa vallitsee brexit-kaaos ja Johnsonin oma maine jättää sekin toivomisen varaa.Nythän jos koskaan opposition olisi pitänyt menestyä.voitti, koska oppositio ei ollut tehtäviensä tasalla.Työväenpuolueella on ollut vuodesta 2015 asti johtajaongelma nimeltä Jeremy Corbyn. Vaikka Corbyn on erittäin suosittu omiensa joukossa, ei hän ole pystynyt vetoamaan laajaan äänestäjäkuntaan.Monelle keskikentän äänestäjälle – ja jopa monelle perinteiselle työväenpuolueen tukijalle – Corbyn on ollut kuin punainen vaate. Corbyn ei ole pystynyt nostamaan labouria pääministeripuolueeksi sen enempää vuoden 2017 vaaleissa kuin nytkään.Jos työväenpuolue haluaa voittaa seuraavat parlamenttivaalit, pitää sen vaihtaa nopeasti johtajaa. Samalla labourin täytyy päättää, kumpi on tärkeämpää: olla ”oikeassa”, vai olla vallassa.ei ollut perjantaiaamuna kiirettä erota, vaikka labourin tappio oli jo selvä. Hän ilmoitti kuitenkin, että ei aio johtaa työväenpuoluetta enää kolmansiin parlamenttivaaleihin.Oli Johnsonin onni, että konservatiiveilla oli vastassa Corbynin johtama työväenpuolue. Jos tilanne labourissa olisi ollut toinen, olisi Johnson voinut hyvinkin hävitä.Konservatiiveja auttoi myös puolueen yksiselitteinen brexit-linja. Johnsonin tärkein vaalilupaus oli ”hoitaa brexit valmiiksi”.Lupaus vetosi brexitin tosiuskovaisiin ja niihin, jotka ovat yksinkertaisesti kyllästyneet brittipolitiikan pyörimiseen pelkän brexitin ympärillä. Konservatiivit pystyivät keskittämään itselleen brexitin kannattajien äänet, kun taas brexitin vastustajien äänet hajosivat.Johnson sitten ”hoitamaan brexitin valmiiksi”? Ei tietenkään. Brexit ei lopu eropäivään, vaan EU-eroa selvitellään vielä vuosikausia. Pääministeri panee toivonsa siihen, että äänestäjät eivät tule kyselemään lupausten yksityiskohtien perään.Vaalivoitto antaa nyt Johnsonille vapaat kädet sekä omassa puolueessaan että Britannian johdossa. Edessä on todennäköisesti täydet viisi vuotta konservatiivivaltaa.Brexitiin tulee vauhtia, kun oppositiosta ei ole enää alahuoneessa vastusta, ja omatkin kansanedustajat on pakotettu lojaaleiksi. EU-eron aika koittaa lähes varmasti tammikuun lopussa. Uutta EU-kansanäänestystä ei tule.peitossa on yhä se, millaista tulevaa EU–Britannia-suhdetta Johnson tulee tavoittelemaan. Politiikan tuntijat Britanniassa arvioivat nyt, että vaalivoitto voi jopa pehmentää Johnsonin brexitin jälkeistä linjaa.Koviin linjauksiin ei ole muutenkaan varaa, jos brittijohtaja haluaa muulta EU:lta avustavan sovun jo ensi vuoden aikana. Britannia ei ole tulevissa neuvottelijoissa vaatijan roolissa.Brexit jälkiselvittelyineen ei ole kuitenkaan Johnsonin ainoa huoli. Skotlannin kansallispuolueen (SNP) vaalimenestys tulee vahvistamaan Skotlannin itsenäisyyspyrkimyksiä. Pohjois-Irlannissa lähentyminen käy puolestaan kohti Irlannin tasavaltaa.