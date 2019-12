Ulkomaat

Madridin ilmasto­kokouksen pää­sponsori on Espanjan pahin saastuttaja: Miten erottaa viher­pesu oikeista ilmas

Madrid

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitään päästövähennyslupauksia ei pidä ylenkatsoa.

Mitään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastolupauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suuri osa toimitusjohtajista ei ole edes elossa vuonna 2050. Heidän tulee joutua vastuuseen lupauksistaan jo aiemmin.”

Tieteeseen

Kun