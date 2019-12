Mitä voi päätellä Britannian vaalituloksesta ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Tutkija: Brexitille ratkaisu ja käännös ”uusoikeistolaisuuteen”

Ulkomaat

Mitä voi päätellä Britannian vaalituloksesta ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Tutkija: Brexitille ratkaisu ja kää

Konservatiivien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006341528.html

Perimmiltään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Skotlannin

voiton suuruuden ohella Britannian parlamenttivaalien pieni yllätys on Skotlannin kansallispuolueen SNP:n murskavoitto. Näin sanoo tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Mutta ennen kaikkea Britanniassa käytiin brexit-vaalit.”Tulos tarkoittaa, että brexit tulee tammikuun lopussa yhteen päätökseensä, kun Britannia allekirjoittaa erosopimuksen”, Miettinen sanoo. ”Siinä kyse on vähän kuin ravintolalaskun kuittaamisesta.”Miettinen uskoo, että Britannia pääsee nopeasti sopuun EU:n kanssa sekä unionille maksettavista taloudellisista korvauksista, Pohjois-Irlannin asemasta ja kansalaisten oikeuksista. Mutta sitten voi tulla kiire.viimeisen päivän jälkeen alkaa EU-eron siirtymäaika, joka kestää vuoden loppuun. Mutta jos lisäaikaa tarvitaan, pitää siitä ilmoittaa jo kesäkuussa.”Siinä on alle puoli vuotta aikaa ratkaista, että haetaanko siirtymäajalle lisäaikaa. On teoriassa mahdollista selviytyä brexitistä ilman lisäaikaa, mutta se merkitsisi, että kauppasopimus olisi pitkälle EU:n toiveiden mukainen.””Mutta Johnsonin voitto on sen verran tukeva, että parlamenttiryhmä kestää kyllä pienen huojunnan, joka tulisi vaikka pienestä lisäajasta. Ei hallitus siihen kaadu.Britannian vaalitulos on Miettisen mukaan samaa Euroopan uusoikeistolaistumista, joka on ollut vaihtelevassa myötätuulessa vähintään kuluvan vuosikymmenen ajan.”Käännös oikealle, kansalliseen konservativismiin populistisella poliittisella tyylillä. Theresa May ei ollut vielä se johtaja, joka pystyi käyttämään tämän potentiaalin hyväkseen, mutta Boris Johnson pystyi.Mutta mikään ei ole ikuista.”Työväenpuolueen kannalta on positiivista, että heillä on vahva kannatus suurkaupungeissa ja koko Lontoo hallussaan joitakin esikaupunkeja lukuun ottamatta. Vihervasemmistolainen, urbaani nuoriso äänesti labouria, ja jos kaupungistuminen jatkuu, niin ennen pitkää oikeistosuuntaukselta katoaa pohja.””Mutta toisaalta taloudelliset shokit brexitin jälkeen erityisesti Pohjois-Englannissa ja Walesissa voivat heilauttaa asetelmaa toiseen suuntaan, vahvistaa oikeistoa.”itsenäisyyttä kannattava SNP voitti Skotlannissa lähes kaikki paikat, ja unionistit kärsivät Pohjois-Irlannissa rökäletappion. Miettisen mukaan nämä tulokset ovat vahva viesti itsenäisyyshaluista, muttei kuningaskunta aivan heti ole hajoamassa.”Keskustelu Skotlannissa varmasti jatkuu, mutta en usko, että mitään Katalonia-tyyppistä, yksipuolista itsenäisyysilmoitusta tulee. Tässä halutaan edetä yhteisymmärryksessä. Ja Boris Johnson on ilmoittanut, ettei hän salli viiteen vuoteen uutta kansanäänestystä Skotlannin itsenäisyydestä.”