Kazakstanissa metsästyskotka sai videokameran selkäänsä, kotkakouluttajat esittelivät taitojaan

on elvytetty jälleen yli 3 000 vuotta vanhaa metsästysperinnettä kotkametsästyksestä, kun maan itäosissa järjestettiin vuotuiset kotkametsästyskilpailut.Tapahtumassa maan parhaimmat kotkakouluttajat esittelivät taitojaan lintujen käsittelyssä ja kotkien metsästystaidoissa.Aiemmin kotkametsästys toi elannon lukuisille perheille. Perinteen säilyminen oli vaarassa neuvostoaikana, jolloin kotkametsästys kiellettiin laajalti. Muinaiset taidot olisivatkin kadonneet kokonaan, elleivät kazakstanilaiset Kiinassa ja Mongoliassa olisi ylläpitäneet paimentolaiskulttuuria.alueella järjestetyissä kilpailuissa oli paikalla myös uutistoimisto Reuters, joka sai poikkeuksellista videokuvaa kotkan selkään kiinnitetyn kameran avulla. Videolla näkyy, kuinka koulutettu kotka saa saaliin kynsiinsä.Vaikka Kazakstanin kotkametsästysperinne on ollut vaakalaudalla, on kotkia koulutettu Euroopassa myös moderneihin tarkoituksiin. Esimerkiksi Hollannissa on kokeiltu kotkien käyttämistä laittomien lennokkien torjumisessa. Kotkia on opetettu nappaamaan lennokki ilmasta ja viemään se turvaan.”Kotka näkee lennokin saaliina ja vie sen turvaan paikkaan, missä ei ole muita lintuja tai ihmisiä. Tätä ominaisuutta me käytämme hyväksi”, projektin tiedottaja Marc Wiebes sanoi.Koulutettuja petolintuja epäillään käytettävän myös vakoilutehtäviin esimerkiksi Pakistanissa ja Intiassa. Libanonissa puolestaan otettiin kiinni hanhikorppikotka, jota epäiltiin Israelin vakoojaksi.