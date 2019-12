Ulkomaat

Trumpin virkasyyte hyväksyttiin oikeusvaliokunnassa, historiallinen äänestys ensi viikolla

edustajainhuoneen oikeusvaliokunta on hyväksynyt presidentti Donald Trumpin virkasyytteen syytekohdat. Valiokunta äänesti syytekohdista perjantai-iltana Suomen aikaa. Äänestys noudatti puoluerajoja. Valiokunnan demokraatit äänestivät syytteiden puolesta ja republikaanit niitä vastaan.Valiokunnasta syytekohdat siirtyvät koko edustajainhuoneen äänestykseen. Äänestystä odotetaan ensi viikoksi. Jos edustajainhuone äänestää syytteiden puolesta, Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain historian kolmas presidentti, joka joutuu valtakunnanoikeuteen.Syytekohtia on kaksi. Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä ja kongressin lainkäytön estämisestä.syytekohdan perusteena on se, että Trump yritti saada vieraan valtion sekaantumaan Yhdysvaltain presidentinvaaleihin omaksi edukseen.Sen mukaan Trump yritti sekä suoraan että asiamiestensä kautta saada Ukrainan ilmoittamaan tutkinnoista poliittista vastustajaansa, entistä varapresidenttiä Joe Bidenia vastaan. Lisäksi Trump pyysi Ukrainaa tutkimaan perusteetonta teoriaa, jonka mukaan Ukraina eikä Venäjä sekaantui Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.Syytekohdan mukaan Trump painosti Ukrainaa jäädyttämällä 391 miljoonan dollarin sotilasavun ja lupaamalla kutsun Valkoisen taloon, kun tutkinnoista on ilmoitettu.Ukraina ei koskaan ilmoittanut tutkinnoista.”Tällä toiminnallaan presidentti Trump on osoittanut pysyvänsä uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja perustuslaille, jos hän saa jäädä virkaansa”, syytekohdassa lukee.syytekohdassa on kyse presidentin toimivallan rajoista. Kongressin edustajainhuoneella on perustuslain mukaan oikeus tutkia presidentin mahdollisia virkarikoksia, mutta Trump on kieltänyt Valkoisen talon työntekijöitä todistamasta ja ministeriöitä toimittamasta edustajainhuoneen pyytämää todistusaineistoa kongressille.Syytekohdan mukaan Trump on uhmannut edustajainhuoneen laillisia haasteita ”ennennäkemättömästi, kategorisesti ja kattavasti” ja siten ylittänyt perustuslaillisen valtansa rajat.Trump pitää kiinni väitteestään, ettei ole tehnyt mitään väärää.oikeusvaliokunta väitteli syytekohdista lähes 14 tunnin ajan. Republikaanit yrittivät kaataa syytekohdat, mutta heillä on valiokunnassa ja koko edustajainhuoneessa vähemmistö paikoista.Ainoa muutos, joka maratonistunnossa syytekohtiin tehtiin, oli presidentin nimen muuttaminen Donald J. Trumpista muotoon Donald John Trump.Presidentti vaikutti seuraavan istuntoa tiiviisti. Hän teki sen aikana henkilökohtaisen Twitter-ennätyksensä: 123 twiittiä päivässä. Perjantaina presidentti jatkoi aiheesta ja kiitti valiokunnan republikaaniedustajien suoritusta ”fantastiseksi”.”Republikaanisotureiden yhtenäisyys ja silkka nerokkuus oli kaunis näky.”Edustajainhuoneen arvioidaan nostavan virkasyytteen ensi keskiviikkona. Oikeudenkäynti käydään vuodenvaihteen jälkeen senaatissa, jonka republikaanienemmistön odotetaan vapauttavan Trumpin syytteistä.